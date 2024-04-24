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Жаркая весна в Тбилиси: природа радуется солнцу – фото

Жаркая весна в Тбилиси: природа радуется солнцу – фото

Sputnik Грузия

В Тбилиси наступила жаркая весна. В прямом смысле этого слова. По данным синоптиков, температура ставит в апреле рекорды 24.04.2024, Sputnik Грузия

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Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как природа радуется теплому весеннему солнцу.

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