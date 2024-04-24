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Жаркая весна в Тбилиси: природа радуется солнцу – фото
Жаркая весна в Тбилиси: природа радуется солнцу – фото
Sputnik Грузия
В Тбилиси наступила жаркая весна. В прямом смысле этого слова. По данным синоптиков, температура ставит в апреле рекорды 24.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-24T13:22+0400
2024-04-24T13:22+0400
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Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как природа радуется теплому весеннему солнцу.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, жара, погода, природа, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, жара, погода, природа, фото
Жаркая весна в Тбилиси: природа радуется солнцу – фото
13:22 24.04.2024 (обновлено: 13:26 24.04.2024)
В Тбилиси наступила жаркая весна. В прямом смысле этого слова. По данным синоптиков, температура ставит в апреле рекорды
Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как природа радуется теплому весеннему солнцу.
© photo: Sputnik / Stringer
Природа весной расцветает.
Природа весной расцветает.
© photo: Sputnik / Stringer
В одном из городских парков в центре Тбилиси очень уютно.
В одном из городских парков в центре Тбилиси очень уютно.
© photo: Sputnik / Stringer
Это парк роз на проспекте Давида Агмашенебели.
Это парк роз на проспекте Давида Агмашенебели.
© photo: Sputnik / Stringer
Солнечные лучи заставляют листья на деревьях словно светиться.
Солнечные лучи заставляют листья на деревьях словно светиться.
© photo: Sputnik / Stringer
Так рано утром солнце пробивается сквозь листву.
Так рано утром солнце пробивается сквозь листву.
© photo: Sputnik / Stringer
Растения в парке впитывают энергию солнца.
Растения в парке впитывают энергию солнца.
© photo: Sputnik / Stringer
В последнее время тут появилось много новых растений.
В последнее время тут появилось много новых растений.
© photo: Sputnik / Stringer
Беседка в специально выделенной зоне для проведения торжеств утром пустует.
Беседка в специально выделенной зоне для проведения торжеств утром пустует.
© photo: Sputnik / Stringer
И рояль пока прячется в тени. Лучи солнца коснутся его позже.
И рояль пока прячется в тени. Лучи солнца коснутся его позже.
© photo: Sputnik / Stringer
До конца апреля в Тбилиси и по Грузии осадков не ожидается.
До конца апреля в Тбилиси и по Грузии осадков не ожидается.
© photo: Sputnik / Stringer
Температура достигнет рекордных для апреля 38 градусов тепла в Западной Грузии.
Температура достигнет рекордных для апреля 38 градусов тепла в Западной Грузии.
© photo: Sputnik / Stringer
В Тбилиси будет больше +30 с 25 апреля.
В Тбилиси будет больше +30 с 25 апреля.