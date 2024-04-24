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Жаркая весна в Тбилиси: природа радуется солнцу – фото
Жаркая весна в Тбилиси: природа радуется солнцу – фото
Sputnik Грузия
В Тбилиси наступила жаркая весна. В прямом смысле этого слова. По данным синоптиков, температура ставит в апреле рекорды 24.04.2024, Sputnik Грузия
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Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как природа радуется теплому весеннему солнцу.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, жара, погода, природа, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, жара, погода, природа, фото

Жаркая весна в Тбилиси: природа радуется солнцу – фото

13:22 24.04.2024 (обновлено: 13:26 24.04.2024)
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В Тбилиси наступила жаркая весна. В прямом смысле этого слова. По данным синоптиков, температура ставит в апреле рекорды
Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как природа радуется теплому весеннему солнцу.
© photo: Sputnik / Stringer

Природа весной расцветает.

Природа весной расцветает. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Природа весной расцветает.

© photo: Sputnik / Stringer

В одном из городских парков в центре Тбилиси очень уютно.

В одном из городских парков в центре Тбилиси очень уютно. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

В одном из городских парков в центре Тбилиси очень уютно.

© photo: Sputnik / Stringer

Это парк роз на проспекте Давида Агмашенебели.

Это парк роз на проспекте Давида Агмашенебели. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Это парк роз на проспекте Давида Агмашенебели.

© photo: Sputnik / Stringer

Солнечные лучи заставляют листья на деревьях словно светиться.

Солнечные лучи заставляют листья на деревьях словно светиться. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Солнечные лучи заставляют листья на деревьях словно светиться.

© photo: Sputnik / Stringer

Так рано утром солнце пробивается сквозь листву.

Так рано утром солнце пробивается сквозь листву. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Так рано утром солнце пробивается сквозь листву.

© photo: Sputnik / Stringer

Растения в парке впитывают энергию солнца.

Растения в парке впитывают энергию солнца. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

Растения в парке впитывают энергию солнца.

© photo: Sputnik / Stringer

В последнее время тут появилось много новых растений.

В последнее время тут появилось много новых растений. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

В последнее время тут появилось много новых растений.

© photo: Sputnik / Stringer

Беседка в специально выделенной зоне для проведения торжеств утром пустует.

Беседка в специально выделенной зоне для проведения торжеств утром пустует. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Беседка в специально выделенной зоне для проведения торжеств утром пустует.

© photo: Sputnik / Stringer

И рояль пока прячется в тени. Лучи солнца коснутся его позже.

И рояль пока прячется в тени. Лучи солнца коснутся его позже. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

И рояль пока прячется в тени. Лучи солнца коснутся его позже.

© photo: Sputnik / Stringer

До конца апреля в Тбилиси и по Грузии осадков не ожидается.

До конца апреля в Тбилиси и по Грузии осадков не ожидается. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

До конца апреля в Тбилиси и по Грузии осадков не ожидается.

© photo: Sputnik / Stringer

Температура достигнет рекордных для апреля 38 градусов тепла в Западной Грузии.

Температура достигнет рекордных для апреля 38 градусов тепла в Западной Грузии. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Температура достигнет рекордных для апреля 38 градусов тепла в Западной Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

В Тбилиси будет больше +30 с 25 апреля.

В Тбилиси будет больше +30 с 25 апреля. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

В Тбилиси будет больше +30 с 25 апреля.

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