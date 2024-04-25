https://sputnik-georgia.ru/20240425/avtomobil-sbil-nasmert-rebenka-v-batumi---smi-287548458.html

Автомобиль сбил насмерть ребенка в Батуми – СМИ

Автомобиль сбил насмерть ребенка в Батуми – СМИ

Sputnik Грузия

Авария произошла в тот момент, когда ребенок катался на велосипеде во дворе 25.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-25T18:38+0400

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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Трехлетний ребенок погиб в результате ДТП в Батуми (Аджария), сообщило "Аджарское телевидение". Скорая помощь доставила несовершеннолетнего в клинику, но врачам не удалось его спасти. По словам очевидцев, авария произошла в тот момент, когда ребенок катался на велосипеде во дворе. По информации МВД, расследование начато по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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