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Автомобиль сбил насмерть ребенка в Батуми – СМИ
Автомобиль сбил насмерть ребенка в Батуми – СМИ
Sputnik Грузия
Авария произошла в тот момент, когда ребенок катался на велосипеде во дворе 25.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-25T18:38+0400
2024-04-25T18:38+0400
2024-04-25T18:50+0400
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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Трехлетний ребенок погиб в результате ДТП в Батуми (Аджария), сообщило "Аджарское телевидение". Скорая помощь доставила несовершеннолетнего в клинику, но врачам не удалось его спасти. По словам очевидцев, авария произошла в тот момент, когда ребенок катался на велосипеде во дворе. По информации МВД, расследование начато по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, батуми, дтп
Автомобиль сбил насмерть ребенка в Батуми – СМИ
18:38 25.04.2024 (обновлено: 18:50 25.04.2024)
Авария произошла в тот момент, когда ребенок катался на велосипеде во дворе
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Трехлетний ребенок погиб в результате ДТП в Батуми (Аджария), сообщило "Аджарское телевидение".
Скорая помощь доставила несовершеннолетнего в клинику, но врачам не удалось его спасти.
По словам очевидцев, авария произошла в тот момент, когда ребенок катался на велосипеде во дворе.
По информации МВД, расследование начато по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".