https://sputnik-georgia.ru/20240425/chempionat-evropy-po-dzyudo-v-zagrebe---s-kem-vstretyatsya-gruzinskie-dzyudoisty-287546786.html
Чемпионат Европы по дзюдо в Загребе - с кем встретятся грузинские дзюдоисты
Чемпионат Европы по дзюдо в Загребе - с кем встретятся грузинские дзюдоисты
Sputnik Грузия
Помимо медалей чемпионата Европы, дзюдоисты смогут получить и рейтинговые очки, 25.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-25T12:45+0400
2024-04-25T12:45+0400
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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Состоялась жеребьевка чемпионата Европы по дзюдо в Загребе, по результатам которой определились соперники грузинских дзюдоистов. Столица Хорватии с 25-28 апреля принимает чемпионат Европы до дзюдо. В Загреб отправились 15 грузинских спортсменов - девять мужчин и шесть женщин. Всего на континентальном первенстве примут участие более 400 дзюдоистов из 47 стран. Помимо медалей чемпионата Европы, дзюдоисты смогут получить и рейтинговые очки, которые пойдут в зачет олимпийской квалификации на Игры в Париже. В весовой категории 66 кг Важа Маргвелашвили включится в борьбу со второго круга, где встретится с победителем пары Маркус Ауэрс (Австрия) и Дани Клачар (Хорватия). Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В весовой категории 73 кг Лаша Шавдатуашвили встретится с победителем пары хорвата Роберта Клачара и испанца Хавьера Пенья Инсаусти, а Георгий Чихелидзе встретится с болгарином Дениславом Ивановым. Первый соперник Тато Григалашвили в весовой категории 81 кг определится после боя француза Альфа Омара Джало и грека Теодороса Демурзидиса. В весовой категории 90 кг Лаша Бекаури встретится с венгром Роландом Гозом, а Георгий Джабниашвили с румыном Владом Висаном. В весовой категории 100 кг Илья Суламанидзе встретится с победителем пары выступающего за Германию Георгия Удзилаури и Томаса Никифорова из Бельгии. В категории +100 кг соперником Гурама Тушишвили станет победитель пары Каспер Щуровски из Польши и Мовли Борчашвили, выступающий за Австрию, а Саба Инанеишвили встретится с Юром Спейкерсом из Нидерландов. В категории 57 кг Этер Липартелиани встретится с итальянкой Тауни Капани Диас, а Нино Лоладзе (57 кг) с испанкой Мартой Гарсией Мартин. Этер Аскилашвили (63 кг) встретится с молдованкой Даниэлой Ткач, а Мариам Чантурия (70 кг) с британкой Келли Петерсен Поллард, Нино Гулбани (70 кг) поборется с сербкой Йованой Чакаревич, а Софио Сомхишвили (+78 кг) с литовкой Сандрой Яблонските . В Загребе индивидуальные соревнования пройдут 25-27 апреля, командные, а также финалы весовых категорий - 90, 100, +100 кг – 28 апреля. На прошлогоднем чемпионате Европы в Монпелье сборная Грузии завершила турнир с четырьмя серебряными медалями - свои финальные поединки проиграли Тато Григалашвили, Лаша Бекаури, Илья Суламанидзе и Гурам Тушишвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, хорватия, австрия, тбилиси, лаша бекаури, гурам тушишвили, тато григалашвили
Чемпионат Европы по дзюдо в Загребе - с кем встретятся грузинские дзюдоисты
12:45 25.04.2024 (обновлено: 18:14 25.04.2024)
Помимо медалей чемпионата Европы, дзюдоисты смогут получить и рейтинговые очки,
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Состоялась жеребьевка чемпионата Европы по дзюдо в Загребе, по результатам которой определились соперники грузинских дзюдоистов.
Столица Хорватии с 25-28 апреля принимает чемпионат Европы до дзюдо. В Загреб отправились 15 грузинских спортсменов - девять мужчин и шесть женщин. Всего на континентальном первенстве примут участие более 400 дзюдоистов из 47 стран.
Помимо медалей чемпионата Европы, дзюдоисты смогут получить и рейтинговые очки, которые пойдут в зачет олимпийской квалификации на Игры в Париже.
В весовой категории 66 кг Важа Маргвелашвили включится в борьбу со второго круга, где встретится с победителем пары Маркус Ауэрс (Австрия) и Дани Клачар (Хорватия).
В весовой категории 73 кг Лаша Шавдатуашвили встретится с победителем пары хорвата Роберта Клачара и испанца Хавьера Пенья Инсаусти, а Георгий Чихелидзе встретится с болгарином Дениславом Ивановым.
Первый соперник Тато Григалашвили в весовой категории 81 кг определится после боя француза Альфа Омара Джало и грека Теодороса Демурзидиса.
В весовой категории 90 кг Лаша Бекаури встретится с венгром Роландом Гозом, а Георгий Джабниашвили с румыном Владом Висаном.
В весовой категории 100 кг Илья Суламанидзе встретится с победителем пары выступающего за Германию Георгия Удзилаури и Томаса Никифорова из Бельгии.
В категории +100 кг соперником Гурама Тушишвили станет победитель пары Каспер Щуровски из Польши и Мовли Борчашвили, выступающий за Австрию, а Саба Инанеишвили встретится с Юром Спейкерсом из Нидерландов.
В категории 57 кг Этер Липартелиани встретится с итальянкой Тауни Капани Диас, а Нино Лоладзе (57 кг) с испанкой Мартой Гарсией Мартин.
Этер Аскилашвили (63 кг) встретится с молдованкой Даниэлой Ткач, а Мариам Чантурия (70 кг) с британкой Келли Петерсен Поллард, Нино Гулбани (70 кг) поборется с сербкой Йованой Чакаревич, а Софио Сомхишвили (+78 кг) с литовкой Сандрой Яблонските .
В Загребе индивидуальные соревнования пройдут 25-27 апреля, командные, а также финалы весовых категорий - 90, 100, +100 кг – 28 апреля.
На прошлогоднем чемпионате Европы в Монпелье сборная Грузии завершила турнир с четырьмя серебряными медалями - свои финальные поединки проиграли Тато Григалашвили, Лаша Бекаури, Илья Суламанидзе и Гурам Тушишвили.