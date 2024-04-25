https://sputnik-georgia.ru/20240425/kachestvennye-poddelki-i-tsep-prestupnikov--kak-osuschestvlyali-krazhi-v-bibliotekakh-evropy-287546298.html

Качественные подделки и цепь преступников – как осуществляли кражи в библиотеках Европы

Качественные подделки и цепь преступников – как осуществляли кражи в библиотеках Европы

Sputnik Грузия

Преступники в 2022 и 2023 годах смогли украсть книги на сотни тысяч евро, говорится в заявлении прокуратуры 25.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-25T18:08+0400

2024-04-25T18:08+0400

2024-04-25T18:08+0400

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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Граждане Грузии крали книги из европейских библиотек, заменяя их на качественные подделки, действуя по фальшивым документам, к таким выводам пришли следователи Грузии, Франции, Швейцарии и Литвы. О существовании схемы краж антикварных книг издания XVIII-XIX веков стало известно еще в ноябре прошлого года. Тогда три гражданина Грузии были задержаны за кражу редких изданий Александра Пушкина из ряда библиотек Франции. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Уже 25 апреля 2024 года прокуратура Грузии подтвердила участие страны в следственных мероприятиях по этому делу вместе со следственными органами трех европейских стран в масштабной операции и проведении оперативных мероприятий в Грузии. По данным ведомства, в стране были проведены обыски в домах и точках реализации книг десятков человек, которые принесли результаты. По данным прокуратуры, всего удалось задержать в Грузии четырех членов преступной группировки, которая была создана в 2022 году и занималась кражами дорогостоящих антикварных книг из национальных и университетских библиотек Франции, Германии, Литвы, Латвии, Эстонии, Швейцарии, Польши и Чехии. "Для этого члены организованной группировки использовали поддельные удостоверения личности, вымышленные имена и фамилии, и заранее подготовленные поддельные образцы книг", – отмечает Генпрокуратура. По версии следствия, члены преступной группировки брали интересующие книги для прочтения, в основном классиков XIX века, и после сдавали вместо оригинальной книги качественную подделку. Задержанным в Грузии четырем лицам грозит от шесть до 10 лет за кражу, совершенную организованной группой лиц в крупном размере, и прокуратура потребует помещения их в заключение на время следствия. Дело же о краже книг не закрыто и работа по выявлению других членов преступной группировки продолжается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, в мире, книги, преступность в грузии, генеральная прокуратура грузии