https://sputnik-georgia.ru/20240425/kurs-lari-dollar-287540203.html

Курс лари на четверг – 2,6910 GEL/$

Курс лари на четверг – 2,6910 GEL/$

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0108 лари по отношению к доллару 25.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-25T09:48+0400

2024-04-25T09:48+0400

2024-04-25T09:48+0400

грузия

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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 25 апреля в размере 2,6910 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0108 лари по отношению к доллару.

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