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Курс лари на четверг – 2,6910 GEL/$
Курс лари на четверг – 2,6910 GEL/$
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0108 лари по отношению к доллару 25.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-25T09:48+0400
2024-04-25T09:48+0400
2024-04-25T09:48+0400
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курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 25 апреля в размере 2,6910 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0108 лари по отношению к доллару.
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грузия, экономика, лари, курс лари к доллару на сегодня в грузии, доллар, национальный банк грузии
грузия, экономика, лари, курс лари к доллару на сегодня в грузии, доллар, национальный банк грузии
Курс лари на четверг – 2,6910 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0108 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 25 апреля в размере 2,6910 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0108 лари по отношению к доллару.