https://sputnik-georgia.ru/20240425/liberaly-boryutsya-s-tserkovyu-s-pomoschyu-propagandy--premer-gruzii-287544651.html
Либералы борются с церковью с помощью пропаганды – премьер Грузии
Либералы борются с церковью с помощью пропаганды – премьер Грузии
Sputnik Грузия
Грузинская православная церковь является особой мишенью нападок т. н. либералов, заявил премьер 25.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-25T14:07+0400
2024-04-25T14:07+0400
2024-04-25T14:22+0400
новости
грузия
ираклий кобахидзе
грузинская православная церковь
венгрия
политика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/17/286502486_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_df1dbcc19827dc22dc93a1567167e3f6.jpg
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Либералы, так же как и в свое время большевики, борются с церковью с большим энтузиазмом, используя при этом пропаганду как главное оружие, которая обладает большой силой в условиях тотального контроля СМИ, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Заявление об этом глава грузинского правительства сделал на церемонии открытия Конференции консервативных политических действий (Conservative Political Action Conference, CPAC), которая проходит в Венгрии. По словам главы грузинского правительства, сегодня Грузинская православная церковь является особой мишенью их нападок.Согласно концепции т. н. либералов, по словам Кобахидзе, не только страна и нация, но даже отдельный человек не должен обладать какой-либо прочной идентичностью. По его словам, как подтверждают социологические исследования, в США и большинстве европейских стран примерно 20% населения в возрасте 18-25 лет объявляет себя представителями ЛГБТ*-сообщества. По словам Кобахидзе, согласно позиции т. н. либералов, у человека не должно быть твердой гендерной идентичности, он должен сам выбирать свой пол на любом этапе жизни, даже будучи ребенком. Для т. н. либералов неприемлемо использовать гендерные термины, такие как, например, мужчина и женщина или мать и отец, отметил премьер. В целом, по словам Кобахидзе, т. н. либералы, которые часто используют свободу как ширму, наиболее нетерпимы к правам человека, особенно к свободе слова и выражения. Продолжением этого подхода, по словам премьера, является кампания по либерализации наркополитики, которую активно проводят т. н. либералы. "Наркотики убивают в человеке мыслящего индивида и превращают его в лишенный ценностей субъект", – сказал Кобахидзе. По его словам, т. н. либералы также борются с такой важной опорой идентичности страны, как государственный суверенитет. Как отметил глава правительства, Грузия по-прежнему успешно защищает как свою национальную и религиозную идентичность, так и свои традиционные ценности. В ответ на эти вызовы, по словам премьера, в парламенте Грузии был инициирован проект конституционных поправок, который направлен на защиту семейных ценностей и интересов несовершеннолетних. Среди прочего законопроект запрещает легализацию однополого гражданского партнерства, усыновление несовершеннолетнего однополой или полигамной парой, смену пола человека и прочее Власти Грузии озвучили планы запретить пропаганду ЛГБТ* в конце марта, а уже в начале апреля в парламент поступили два законопроекта. Власти аргументировали свое решение необходимостью защиты семейных ценностей и будущего поколения от ожидаемых непоправимых последствий псевдолиберальной пропаганды.* Движение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности и терроризмуПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
венгрия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/17/286502486_27:0:1164:853_1920x0_80_0_0_4aabb6de26360ad352eb6d839797ef6e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, ираклий кобахидзе, грузинская православная церковь, венгрия, политика
новости, грузия, ираклий кобахидзе, грузинская православная церковь, венгрия, политика
Либералы борются с церковью с помощью пропаганды – премьер Грузии
14:07 25.04.2024 (обновлено: 14:22 25.04.2024)
Грузинская православная церковь является особой мишенью нападок т. н. либералов, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Либералы, так же как и в свое время большевики, борются с церковью с большим энтузиазмом, используя при этом пропаганду как главное оружие, которая обладает большой силой в условиях тотального контроля СМИ, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Заявление об этом глава грузинского правительства сделал на церемонии открытия Конференции консервативных политических действий (Conservative Political Action Conference, CPAC), которая проходит в Венгрии.
"Т. н. либералы борются с христианством с особым энтузиазмом. Единственное различие между т. н. либералами и большевиками заключается в том, что большевики использовали молот, как главное оружие в борьбе с религией, а т. н. либералы борются с христианством с помощью пропаганды, которая обладает гораздо большей силой, чем молот, в условиях тотального контроля СМИ", – заявил Кобахидзе.
По словам главы грузинского правительства, сегодня Грузинская православная церковь является особой мишенью их нападок.
"Пару дней назад т. н. грузинские либералы даже попытались изменить концепцию грузинской национальной идентичности и заменили слова "родина, язык, вера" на слова "родина, язык, единство" и убрали религию, веру из этой троицы", – сказал Кобахидзе.
Согласно концепции т. н. либералов, по словам Кобахидзе, не только страна и нация, но даже отдельный человек не должен обладать какой-либо прочной идентичностью.
"В личной жизни человека не должно быть никаких моральных ограничений. Эта пропаганда имеет тревожные последствия как в Европе, так и в США", – отметил Кобахидзе.
По его словам, как подтверждают социологические исследования, в США и большинстве европейских стран примерно 20% населения в возрасте 18-25 лет объявляет себя представителями ЛГБТ*-сообщества.
"Этот показатель в три раза меньше среди молодежи в возрасте 26-32 лет, что означает, что пропаганда всего за семь лет утроила число представителей ЛГБТ*", – отметил премьер.
По словам Кобахидзе, согласно позиции т. н. либералов, у человека не должно быть твердой гендерной идентичности, он должен сам выбирать свой пол на любом этапе жизни, даже будучи ребенком. Для т. н. либералов неприемлемо использовать гендерные термины, такие как, например, мужчина и женщина или мать и отец, отметил премьер.
"Несколько десятилетий назад никто и представить себе не мог, что в цивилизованном мире нам придется всерьез обсуждать подобные вопросы. Однако факт, что сегодня на эти темы ведутся не только серьезные дискуссии, но и каждый, кто высказывает противоположную позицию, становится объектом преследования точно так же, как в прошлом большевики преследовали мыслящих людей и служителей церкви", – заявил он.
В целом, по словам Кобахидзе, т. н. либералы, которые часто используют свободу как ширму, наиболее нетерпимы к правам человека, особенно к свободе слова и выражения.
"На самом деле для т. н. либералов совершенно чужды такие ценности, как свобода и терпимость", – подчеркнул Кобахидзе.
Продолжением этого подхода, по словам премьера, является кампания по либерализации наркополитики, которую активно проводят т. н. либералы.
"Наркотики убивают в человеке мыслящего индивида и превращают его в лишенный ценностей субъект", – сказал Кобахидзе.
По его словам, т. н. либералы также борются с такой важной опорой идентичности страны, как государственный суверенитет.
"Если процессы будут развиваться в том направлении, в котором они идут до сих пор, то скоро уже формально государственный суверенитет объявят точно такой же неприемлемой ценностью, как национальная и религиозная идентичность страны", – отметил Кобахидзе.
Как отметил глава правительства, Грузия по-прежнему успешно защищает как свою национальную и религиозную идентичность, так и свои традиционные ценности.
"Однако и перед нами стоят сложнейшие вызовы. Т. н. либералы активно пытаются распространить свою идеологию в грузинском обществе и подорвать основы государства и общества в целом", – подчеркнул Кобахидзе.
В ответ на эти вызовы, по словам премьера, в парламенте Грузии был инициирован проект конституционных поправок, который направлен на защиту семейных ценностей и интересов несовершеннолетних. Среди прочего законопроект запрещает легализацию однополого гражданского партнерства, усыновление несовершеннолетнего однополой или полигамной парой, смену пола человека и прочее
"Мы очень надеемся на то, что эти законодательные изменения будут успешно противостоять либеральной идеологии и внесут свой значительный вклад в защиту семейных ценностей и несовершеннолетних", – заявил Кобахидзе.
Власти Грузии озвучили планы запретить пропаганду ЛГБТ* в конце марта, а уже в начале апреля в парламент поступили два законопроекта. Власти аргументировали свое решение необходимостью защиты семейных ценностей и будущего поколения от ожидаемых непоправимых последствий псевдолиберальной пропаганды.
* Движение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности и терроризму