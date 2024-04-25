https://sputnik-georgia.ru/20240425/liberaly-boryutsya-s-tserkovyu-s-pomoschyu-propagandy--premer-gruzii-287544651.html

Либералы борются с церковью с помощью пропаганды – премьер Грузии

Либералы борются с церковью с помощью пропаганды – премьер Грузии

Sputnik Грузия

Грузинская православная церковь является особой мишенью нападок т. н. либералов, заявил премьер 25.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-25T14:07+0400

2024-04-25T14:07+0400

2024-04-25T14:22+0400

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грузия

ираклий кобахидзе

грузинская православная церковь

венгрия

политика

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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Либералы, так же как и в свое время большевики, борются с церковью с большим энтузиазмом, используя при этом пропаганду как главное оружие, которая обладает большой силой в условиях тотального контроля СМИ, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Заявление об этом глава грузинского правительства сделал на церемонии открытия Конференции консервативных политических действий (Conservative Political Action Conference, CPAC), которая проходит в Венгрии. По словам главы грузинского правительства, сегодня Грузинская православная церковь является особой мишенью их нападок.Согласно концепции т. н. либералов, по словам Кобахидзе, не только страна и нация, но даже отдельный человек не должен обладать какой-либо прочной идентичностью. По его словам, как подтверждают социологические исследования, в США и большинстве европейских стран примерно 20% населения в возрасте 18-25 лет объявляет себя представителями ЛГБТ*-сообщества. По словам Кобахидзе, согласно позиции т. н. либералов, у человека не должно быть твердой гендерной идентичности, он должен сам выбирать свой пол на любом этапе жизни, даже будучи ребенком. Для т. н. либералов неприемлемо использовать гендерные термины, такие как, например, мужчина и женщина или мать и отец, отметил премьер. В целом, по словам Кобахидзе, т. н. либералы, которые часто используют свободу как ширму, наиболее нетерпимы к правам человека, особенно к свободе слова и выражения. Продолжением этого подхода, по словам премьера, является кампания по либерализации наркополитики, которую активно проводят т. н. либералы. "Наркотики убивают в человеке мыслящего индивида и превращают его в лишенный ценностей субъект", – сказал Кобахидзе. По его словам, т. н. либералы также борются с такой важной опорой идентичности страны, как государственный суверенитет. Как отметил глава правительства, Грузия по-прежнему успешно защищает как свою национальную и религиозную идентичность, так и свои традиционные ценности. В ответ на эти вызовы, по словам премьера, в парламенте Грузии был инициирован проект конституционных поправок, который направлен на защиту семейных ценностей и интересов несовершеннолетних. Среди прочего законопроект запрещает легализацию однополого гражданского партнерства, усыновление несовершеннолетнего однополой или полигамной парой, смену пола человека и прочее Власти Грузии озвучили планы запретить пропаганду ЛГБТ* в конце марта, а уже в начале апреля в парламент поступили два законопроекта. Власти аргументировали свое решение необходимостью защиты семейных ценностей и будущего поколения от ожидаемых непоправимых последствий псевдолиберальной пропаганды.* Движение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности и терроризмуПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, ираклий кобахидзе, грузинская православная церковь, венгрия, политика