https://sputnik-georgia.ru/20240425/natsbank-gruzii-prizval-ne-vredit-reputatsii-bankovskoy-sistemy-iz-za-resheniya-po-ofshoram-287547730.html

Нацбанк Грузии призвал не вредить репутации банковской системы из-за решения по офшорам

Нацбанк Грузии призвал не вредить репутации банковской системы из-за решения по офшорам

Sputnik Грузия

До сегодняшнего дня в Грузии не зафиксировано ни одной транзакции от лиц под санкциями, говорится в заявлении регулятора 25.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-25T21:09+0400

2024-04-25T21:09+0400

2024-04-25T21:09+0400

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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Поправки в Налоговый кодекс Грузии о налоговых льготах при выводе средств из офшоров грузинских компаний не будут способствовать обходу санкций и отмыванию денег, критикам следует не вредить репутации банковской системы, говорится в заявлении Нацбанка. Парламент Грузии на прошлой неделе в третьем окончательном чтении утвердил проект поправок в Налоговый кодекс. Оппозиция раскритиковала поправки, заявляя, что это привлечет лишь деньги преступности и спецслужб, и поправки принимаются для того, чтобы грузинский миллиардер и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили смог избежать возможных санкций со стороны запада.По данным регулятора, все транзакции подобного типа проходят строгую проверку. "Эти поправки, таким образом, не вызовут изменения процессов в финансовой системе. Изучение происхождения средств и документации об основании компании будет проходить по тем же высоким стандартам, как и до сих пор", – отмечается в заявлении. Кроме того, Нацбанк отмечает, что по его требованию все коммерческие банки внедрили подотчетность и придерживаются высоких стандартов прозрачности. По данным регулятора, до сегодняшнего дня в Грузии не зафиксировано ни одной транзакции от лиц под санкциями. Нацбанк отмечает, что Комитет экспертов Совета Европы Moneyval высоко оценил действия Нацбанка в этом направлении. "Национальным банком утверждены методические указания по механизмам проверки SWIFT-перечислений (депозит/переводы) и изучения операций, связанных с импортом-экспортом и реэкспортом, согласно которым работают коммерческие банки", – говорится в сообщении. Также регулятор указывает, что международные переводы осуществляются через крупнейшие банки-корреспонденты Европы и Америки, что подтверждает, что действующие в Грузии коммерческие банки работают в полном соответствии со стандартами, прозрачно и в соответствии с существующими правилами. Согласно принятому парламентом проекту, речь идет лишь о тех активах, которые будут переданы грузинским предприятиям до 1 января 2028 года, при этом при условии, если 100-процентным активом в Грузии и в офшоре владеет одна и та же компания или лицо. Согласно закону, при передаче активов от офшорных компаний грузинская компания-получатель будет освобождена от обязанности выплаты налога на импорт по этому активу, если операция будет завершена до 1 января 2028 года. При этом до 1 января 2030 года предприятие, участвующее в указанной операции, будет освобождено от налога на импорт при получении физического актива от офшорной компании в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, экономика, налоговый кодекс, бидзина иванишвили, национальный банк грузии