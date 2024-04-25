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Обвиняемому в убийстве односельчанина на востоке Грузии грозит до 15 лет тюрьмы
Обвиняемому в убийстве односельчанина на востоке Грузии грозит до 15 лет тюрьмы
Sputnik Грузия
По версии следствия, обвиняемый ранил своего 36-летнего односельчанина ножом и скрылся с места происшествия 25.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-25T19:37+0400
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2024-04-25T19:37+0400
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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Полиция по горячим следам задержала 40-летнего обвиняемого в убийстве односельчанина в Гардабанском муниципалитете, ему грозит до 15 лет тюремного заключения, говорится в сообщении МВД. Раненый мужчина скончался в больнице.Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, мвд грузии
происшествия, новости, грузия, мвд грузии
Обвиняемому в убийстве односельчанина на востоке Грузии грозит до 15 лет тюрьмы
По версии следствия, обвиняемый ранил своего 36-летнего односельчанина ножом и скрылся с места происшествия
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Полиция по горячим следам задержала 40-летнего обвиняемого в убийстве односельчанина в Гардабанском муниципалитете, ему грозит до 15 лет тюремного заключения, говорится в сообщении МВД.
"Следствие установило, что между жителями села Земо Телети возник спор, в результате которого обвиняемый ранил своего 36-летнего односельчанина ножом и скрылся с места происшествия", – говорится в заявлении.
Раненый мужчина скончался в больнице.
Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.