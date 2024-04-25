https://sputnik-georgia.ru/20240425/obvinyaemomu-v-ubiystve-odnoselchanina-na-vostoke-gruzii-grozit-do-15-let-tyurmy-287549576.html

Обвиняемому в убийстве односельчанина на востоке Грузии грозит до 15 лет тюрьмы

Обвиняемому в убийстве односельчанина на востоке Грузии грозит до 15 лет тюрьмы

Sputnik Грузия

По версии следствия, обвиняемый ранил своего 36-летнего односельчанина ножом и скрылся с места происшествия 25.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-25T19:37+0400

2024-04-25T19:37+0400

2024-04-25T19:37+0400

происшествия

новости

грузия

мвд грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/16/287476366_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fffa20c6e708d05ea636f6f6e65538c6.jpg

ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Полиция по горячим следам задержала 40-летнего обвиняемого в убийстве односельчанина в Гардабанском муниципалитете, ему грозит до 15 лет тюремного заключения, говорится в сообщении МВД. Раненый мужчина скончался в больнице.Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, новости, грузия, мвд грузии