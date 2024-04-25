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Орбан назвал премьера Грузии "большим шахматистом"
Орбан назвал премьера Грузии "большим шахматистом"
Sputnik Грузия
По словам венгерского премьера, лишь гроссмейстеру под силу сохранить самобытность и культуру страны 25.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-25T15:06+0400
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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе на родине считают большим шахматистом, поскольку в многовековой истории Грузии шахматы – это геополитическая игра, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на церемонии открытия Конференции консервативных политических действий (Conservative Political Action Conference, CPAC) в Будапеште. Кобахидзе во главе с правительственной делегацией находится в Венгрии, где 25 апреля принял участие в церемонии открытия Конференции консервативных политических действий.По словам венгерского премьера, лишь гроссмейстеру под силу сохранить самобытность и культуру страны. "Сохранение национальной идентичноти и культуры – поистине мастерство шахматного гроссмейстера. Господин премьер-министр, спасибо, что Вы с нами, и желаем вам успехов", – сказал Орбан. Основанная в 1970-х годах CPAC стала ежегодным объединением американских консерваторов. Первая европейская конференция была организована Центром по фундаментальным правам в столице Венгрии в 2022 году. Уже на следующий год среди главных спикеров мероприятия был на тот момент премьер Грузии Ираклий Гарибашвили. Двусторонние отношения Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, транспорта, туризма, образования и науки. В целях углубления отношений между Грузией и Венгрией с 2013 года функционирует межгосударственная комиссия по экономическому сотрудничеству. В декабре 2022 года правительства четырех стран – Грузии, Венгрии, Румынии и Азербайджана – подписали Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу. Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале Грузии с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Проект нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и в Южнокавказском регионе, на развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей. Евросоюз намерен выделить на проект подводного кабеля через Черное море 2,3 миллиарда евро. Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря. Если проект будет реализован, то кабель мощностью тысячу мегаватт и протяженностью 1 195 км (1,1 тыс. км подводного и 95 км наземного кабеля) соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, венгрия, европа, азербайджан, ираклий гарибашвили, виктор орбан, всемирный банк, ираклий кобахидзе
Орбан назвал премьера Грузии "большим шахматистом"
15:06 25.04.2024 (обновлено: 15:16 25.04.2024)
По словам венгерского премьера, лишь гроссмейстеру под силу сохранить самобытность и культуру страны
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе на родине считают большим шахматистом, поскольку в многовековой истории Грузии шахматы – это геополитическая игра, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на церемонии открытия Конференции консервативных политических действий (Conservative Political Action Conference, CPAC) в Будапеште.
Кобахидзе во главе с правительственной делегацией находится в Венгрии, где 25 апреля принял участие в церемонии открытия Конференции консервативных политических действий.
"Я хотел бы поприветствовать господина Ираклия Кобахидзе, премьер-министра Грузии. Он является главой правительства, которого в Грузии считают большим шахматистом, и это неудивительно, поскольку в многовековой истории Грузии шахматы – это геополитическая игра", – заявил Орбан.
По словам венгерского премьера, лишь гроссмейстеру под силу сохранить самобытность и культуру страны.
"Сохранение национальной идентичноти и культуры – поистине мастерство шахматного гроссмейстера. Господин премьер-министр, спасибо, что Вы с нами, и желаем вам успехов", – сказал Орбан.
Основанная в 1970-х годах CPAC стала ежегодным объединением американских консерваторов. Первая европейская конференция была организована Центром по фундаментальным правам в столице Венгрии в 2022 году. Уже на следующий год среди главных спикеров мероприятия был на тот момент премьер Грузии Ираклий Гарибашвили.
Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, транспорта, туризма, образования и науки.
В целях углубления отношений между Грузией и Венгрией с 2013 года функционирует межгосударственная комиссия по экономическому сотрудничеству.
В декабре 2022 года правительства четырех стран – Грузии, Венгрии, Румынии и Азербайджана – подписали Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу.
Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале Грузии с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба.
Проект нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и в Южнокавказском регионе, на развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей.
Евросоюз намерен выделить на проект подводного кабеля через Черное море 2,3 миллиарда евро. Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря.
Если проект будет реализован, то кабель мощностью тысячу мегаватт и протяженностью 1 195 км (1,1 тыс. км подводного и 95 км наземного кабеля) соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.