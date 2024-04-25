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От эмалей до гобеленов: многогранный мир Зураба Церетели на выставке в Москве
От эмалей до гобеленов: многогранный мир Зураба Церетели на выставке в Москве
Sputnik Грузия
Выставка "Солнечный сад", посвященная 90-летию выдающегося художника и скульптора Зураба Церетели, стартовала в Московском музее современного искусства 25.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-25T14:13+0400
2024-04-25T14:13+0400
2024-04-25T14:13+0400
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В созвучии с центральной для Церетели идеей синтеза искусств экспозиция представит произведения в широком диапазоне материалов и техник – от живописи и графики до круглой и рельефной скульптуры, от эмалей и витражей до гобеленов и мозаик.Гости также смогут увидеть основные этапы и яркие эпизоды уникальной, плодотворной творческой биографии Церетели. Мифологические, христианские и исторические сюжеты, важные для понимания творческой философии Церетели, будут раскрыты в трех особых залах, которые сфокусированы на сквозных для художника персонажах-героях (Прометей, Св. Георгий и Петр I).Все работы, показанные на выставке, происходят из собрания автора в Москве и Тбилиси. Выставка продлится до 22 сентября 2024 года.
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видео, мультимедиа, культура, грузия, москва, тбилиси, зураб церетели, петр i, московский музей современного искусства, видео
видео, мультимедиа, культура, грузия, москва, тбилиси, зураб церетели, петр i, московский музей современного искусства, видео
От эмалей до гобеленов: многогранный мир Зураба Церетели на выставке в Москве
Выставка "Солнечный сад", посвященная 90-летию выдающегося художника и скульптора Зураба Церетели, стартовала в Московском музее современного искусства
В созвучии с центральной для Церетели идеей синтеза искусств экспозиция представит произведения в широком диапазоне материалов и техник – от живописи и графики до круглой и рельефной скульптуры, от эмалей и витражей до гобеленов и мозаик.
Гости также смогут увидеть основные этапы и яркие эпизоды уникальной, плодотворной творческой биографии Церетели. Мифологические, христианские и исторические сюжеты, важные для понимания творческой философии Церетели, будут раскрыты в трех особых залах, которые сфокусированы на сквозных для художника персонажах-героях (Прометей, Св. Георгий и Петр I).
Все работы, показанные на выставке, происходят из собрания автора в Москве и Тбилиси. Выставка продлится до 22 сентября 2024 года.