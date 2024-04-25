https://sputnik-georgia.ru/20240425/pryamaya-translyatsiya-ezhenedelnyy-brifing-predstavitelya-mid-rossii-marii-zakharovoy-287542850.html

Прямая трансляция: еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой

Прямая трансляция: еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой

Sputnik Грузия

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проводит традиционный брифинг и отвечает на вопросы журналистов 25.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-25T11:37+0400

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Смотрите в видео, что заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на своем традиционном еженедельном брифинге для прессы.

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Sputnik Грузия

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