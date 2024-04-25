https://sputnik-georgia.ru/20240425/pryamaya-translyatsiya-ezhenedelnyy-brifing-predstavitelya-mid-rossii-marii-zakharovoy-287542850.html
Прямая трансляция: еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой
Прямая трансляция: еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой
Sputnik Грузия
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проводит традиционный брифинг и отвечает на вопросы журналистов 25.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-25T11:37+0400
2024-04-25T11:37+0400
2024-04-25T11:49+0400
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Смотрите в видео, что заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на своем традиционном еженедельном брифинге для прессы.
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мультимедиа, видео, мария захарова, мид россии, россия, в мире, видео
мультимедиа, видео, мария захарова, мид россии, россия, в мире, видео
Прямая трансляция: еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой
11:37 25.04.2024 (обновлено: 11:49 25.04.2024)
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проводит традиционный брифинг и отвечает на вопросы журналистов
Смотрите в видео, что заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на своем традиционном еженедельном брифинге для прессы.