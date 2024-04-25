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Сотни книг XVIII–XIX века были украдены в Европе – в Грузии задержаны четверо
Сотни книг XVIII–XIX века были украдены в Европе – в Грузии задержаны четверо
Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Четыре члена организованной преступной группировки, укравших сотни книг XVIII–XIX века из европейских библиотек, задержаны в Грузии... 25.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-25T12:30+0400
2024-04-25T12:30+0400
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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Четыре члена организованной преступной группировки, укравших сотни книг XVIII–XIX века из европейских библиотек, задержаны в Грузии, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры. По данным следствия, граждане Грузии создали организованную группировку которая крала оригиналы книг из национальных и университетских библиотек Франции, Германии, Литвы, Латвии, Эстонии, Швейцарии, Польши и Чехии и заменяла их подделками. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным Генпрокуратуры, речь идет о сотнях книг. Одна из украденых книг XIX века на французском языке была обнаружена в результате следственных мероприятий в Грузии. Задержанным грозит от шести до 10 лет лишения свободы за кражу, совершенную группой лиц в крупном размере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, генеральная прокуратура грузии
грузия, новости, происшествия, генеральная прокуратура грузии
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Четыре члена организованной преступной группировки, укравших сотни книг XVIII–XIX века из европейских библиотек, задержаны в Грузии, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.
По данным следствия, граждане Грузии создали организованную группировку которая крала оригиналы книг из национальных и университетских библиотек Франции, Германии, Литвы, Латвии, Эстонии, Швейцарии, Польши и Чехии и заменяла их подделками.
По данным Генпрокуратуры, речь идет о сотнях книг. Одна из украденых книг XIX века на французском языке была обнаружена в результате следственных мероприятий в Грузии.
Задержанным грозит от шести до 10 лет лишения свободы за кражу, совершенную группой лиц в крупном размере.