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https://sputnik-georgia.ru/20240425/sotni-knig-xviii---xix-veka-byli-ukradeny-v-evrope---v-gruzii-zaderzhany-chetvero--287543805.html
Сотни книг XVIII–XIX века были украдены в Европе – в Грузии задержаны четверо
Сотни книг XVIII–XIX века были украдены в Европе – в Грузии задержаны четверо
Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Четыре члена организованной преступной группировки, укравших сотни книг XVIII–XIX века из европейских библиотек, задержаны в Грузии... 25.04.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Четыре члена организованной преступной группировки, укравших сотни книг XVIII–XIX века из европейских библиотек, задержаны в Грузии, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры. По данным следствия, граждане Грузии создали организованную группировку которая крала оригиналы книг из национальных и университетских библиотек Франции, Германии, Литвы, Латвии, Эстонии, Швейцарии, Польши и Чехии и заменяла их подделками. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;По данным Генпрокуратуры, речь идет о сотнях книг. Одна из украденых книг XIX века на французском языке была обнаружена в результате следственных мероприятий в Грузии. Задержанным грозит от шести до 10 лет лишения свободы за кражу, совершенную группой лиц в крупном размере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, генеральная прокуратура грузии
грузия, новости, происшествия, генеральная прокуратура грузии

Сотни книг XVIII–XIX века были украдены в Европе – в Грузии задержаны четверо

12:30 25.04.2024 (обновлено: 12:43 25.04.2024)
© photo: Sputnik / StringerПрокуратура - символика
Прокуратура - символика - Sputnik Грузия, 1920, 25.04.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Четыре члена организованной преступной группировки, укравших сотни книг XVIII–XIX века из европейских библиотек, задержаны в Грузии, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.
По данным следствия, граждане Грузии создали организованную группировку которая крала оригиналы книг из национальных и университетских библиотек Франции, Германии, Литвы, Латвии, Эстонии, Швейцарии, Польши и Чехии и заменяла их подделками.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
По данным Генпрокуратуры, речь идет о сотнях книг. Одна из украденых книг XIX века на французском языке была обнаружена в результате следственных мероприятий в Грузии.
Задержанным грозит от шести до 10 лет лишения свободы за кражу, совершенную группой лиц в крупном размере.
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