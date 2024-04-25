https://sputnik-georgia.ru/20240425/sotni-knig-xviii---xix-veka-byli-ukradeny-v-evrope---v-gruzii-zaderzhany-chetvero--287543805.html

Сотни книг XVIII–XIX века были украдены в Европе – в Грузии задержаны четверо

Сотни книг XVIII–XIX века были украдены в Европе – в Грузии задержаны четверо

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Четыре члена организованной преступной группировки, укравших сотни книг XVIII–XIX века из европейских библиотек, задержаны в Грузии... 25.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-25T12:30+0400

2024-04-25T12:30+0400

2024-04-25T12:43+0400

грузия

новости

происшествия

генеральная прокуратура грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/44/234094461_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_0bc796e0123ae5737f88060c09cd5e83.jpg

ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Четыре члена организованной преступной группировки, укравших сотни книг XVIII–XIX века из европейских библиотек, задержаны в Грузии, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры. По данным следствия, граждане Грузии создали организованную группировку которая крала оригиналы книг из национальных и университетских библиотек Франции, Германии, Литвы, Латвии, Эстонии, Швейцарии, Польши и Чехии и заменяла их подделками. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным Генпрокуратуры, речь идет о сотнях книг. Одна из украденых книг XIX века на французском языке была обнаружена в результате следственных мероприятий в Грузии. Задержанным грозит от шести до 10 лет лишения свободы за кражу, совершенную группой лиц в крупном размере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, генеральная прокуратура грузии