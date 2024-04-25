https://sputnik-georgia.ru/20240425/v-gruzii-1695-tysyachi-grazhdan-zhivut-bez-pasporta-i-udostovereniya-lichnosti-287546061.html
В Грузии 169,5 тысячи граждан живут без паспорта и удостоверения личности
В Грузии 169,5 тысячи граждан живут без паспорта и удостоверения личности
Sputnik Грузия
Электронные удостоверения личности есть у 3 миллионов граждан, а неэлектронные – 210,2 тысячи граждан 25.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-25T17:07+0400
2024-04-25T17:07+0400
2024-04-25T17:07+0400
грузия
новости
общество
национальное агентство публичного реестра
грузинский паспорт
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23854/94/238549453_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_2b092ca89a2423fb8b9b5ae6eb17630d.jpg
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Согласно данным Агентства развития государственных услуг 169 531 совершеннолетних граждан Грузии живет без удостоверения личности и паспорта. По данным агентства, электронные удостоверения личности есть у 3 миллионов граждан, а неэлектронные – 210,2 тысячи граждан. По данным Агентства, из выданных после 28 июля 2011 года всего активно 197 удостоверении личности. Владельцы удостоверений личности старого образца смогут бесплатно поменять свое удостоверение личности на ID-карту с 15 марта, говорится в сообщении Агентства гражданского реестра. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В 2019 году противники электронных удостоверений выиграли иск в Конституционном суде Грузии и им выдают обычные удостоверения в случае, если гражданин, по убеждению отказывающийся от ID-карты, представляет документ, который подтверждает его принадлежность к христианской религии. По ID-карте можно идентифицировать человека на расстоянии посредством Интернета. Кроме этого, она дает возможность делать цифровую подпись на электронных документах, имеющих юридическую силу в Грузии, и без дополнительных документов ездить в Турцию и Армению, а также на Украину при посещении страны на самолете.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23854/94/238549453_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_39d014799b3ff8b9799a4dc7b1471671.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, национальное агентство публичного реестра, грузинский паспорт
грузия, новости, общество, национальное агентство публичного реестра, грузинский паспорт
В Грузии 169,5 тысячи граждан живут без паспорта и удостоверения личности
Электронные удостоверения личности есть у 3 миллионов граждан, а неэлектронные – 210,2 тысячи граждан
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Согласно данным Агентства развития государственных услуг 169 531 совершеннолетних граждан Грузии живет без удостоверения личности и паспорта.
По данным агентства, электронные удостоверения личности есть у 3 миллионов граждан, а неэлектронные – 210,2 тысячи граждан.
А вот паспорт гражданина Грузии есть у 402,4 тысячи граждан, у которых нет других документов, подтверждающих личность.
Все удостоверения, которые граждане и лица с ВНЖ получили до начала выдачи удостоверений личности нового образца (ID-карт), 28 июля 2011 года, станут недействительными с 1 июля 2024 года. Дома юстиции уже запустили процесс бесплатной выдачи электронных удостоверений личности.
По данным Агентства, из выданных после 28 июля 2011 года всего активно 197 удостоверении личности.
Владельцы удостоверений личности старого образца смогут бесплатно поменять свое удостоверение личности на ID-карту с 15 марта, говорится в сообщении Агентства гражданского реестра.
В 2019 году противники электронных удостоверений выиграли иск в Конституционном суде Грузии и им выдают обычные удостоверения в случае, если гражданин, по убеждению отказывающийся от ID-карты, представляет документ, который подтверждает его принадлежность к христианской религии.
По ID-карте можно идентифицировать человека на расстоянии посредством Интернета. Кроме этого, она дает возможность делать цифровую подпись на электронных документах, имеющих юридическую силу в Грузии, и без дополнительных документов ездить в Турцию и Армению, а также на Украину при посещении страны на самолете.