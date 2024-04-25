https://sputnik-georgia.ru/20240425/v-gruzii-1695-tysyachi-grazhdan-zhivut-bez-pasporta-i-udostovereniya-lichnosti-287546061.html

В Грузии 169,5 тысячи граждан живут без паспорта и удостоверения личности

В Грузии 169,5 тысячи граждан живут без паспорта и удостоверения личности

Sputnik Грузия

Электронные удостоверения личности есть у 3 миллионов граждан, а неэлектронные – 210,2 тысячи граждан 25.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-25T17:07+0400

2024-04-25T17:07+0400

2024-04-25T17:07+0400

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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Согласно данным Агентства развития государственных услуг 169 531 совершеннолетних граждан Грузии живет без удостоверения личности и паспорта. По данным агентства, электронные удостоверения личности есть у 3 миллионов граждан, а неэлектронные – 210,2 тысячи граждан. По данным Агентства, из выданных после 28 июля 2011 года всего активно 197 удостоверении личности. Владельцы удостоверений личности старого образца смогут бесплатно поменять свое удостоверение личности на ID-карту с 15 марта, говорится в сообщении Агентства гражданского реестра. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В 2019 году противники электронных удостоверений выиграли иск в Конституционном суде Грузии и им выдают обычные удостоверения в случае, если гражданин, по убеждению отказывающийся от ID-карты, представляет документ, который подтверждает его принадлежность к христианской религии. По ID-карте можно идентифицировать человека на расстоянии посредством Интернета. Кроме этого, она дает возможность делать цифровую подпись на электронных документах, имеющих юридическую силу в Грузии, и без дополнительных документов ездить в Турцию и Армению, а также на Украину при посещении страны на самолете.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, национальное агентство публичного реестра, грузинский паспорт