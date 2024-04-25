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https://sputnik-georgia.ru/20240425/verbnoe-voskresene-2024-traditsii-i-obychai-prazdnika-287545526.html
Вербное воскресенье 2024: традиции и обычаи праздника
Вербное воскресенье 2024: традиции и обычаи праздника
Sputnik Грузия
Вербное воскресенье в 2024 году православные отмечают 28 апреля. Вход Господень в Иерусалим – один из главных церковных праздников 25.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-25T20:02+0400
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Как отмечают Вербное воскресенье, и о церковных и народных традициях праздника, читайте в Sputnik Грузия. Церковные традиции По традиции в православных храмах в субботу перед Вербным воскресеньем проводят всенощное бдение, во время которого верующие стоят с вербными ветками и зажженными свечами до конца службы. Главная традиция Вербного воскресенья – освящение вербных веточек в храмах. Священники, после чтения Евангелия, проводят каждение вербы, сопровождая ритуал молитвами и окропляя ветви святой водой. Вербные ветки, символизирующие Воскресение Господне, освящают и в Вербное воскресенье. Освещенные ветки, как символ единения с жертвой Спасителя, верующие хранят целый год рядом с иконами. В Грузии Вербное воскресенье называют Бзоба. В этот день по традиции во всех действующих храмах освящают ветки колхидского самшита (по-грузински – бза) или вербы. Веточки, оставшиеся с прошлого года, по церковному обычаю, сжигают, потому что нельзя их выбрасывать на помойку. Следуя устоявшейся традиции, жители Грузии несут сухие веточки вербы в храм, где их сжигают во дворе. В связи с этим во дворах церквей набирается огромное количество веточек, с которым церковные служители не справляются, поэтому призывают верующих сжигать веточки самостоятельно в своих дворах. Народные обычаи Сохранился обычай собирать вербу в Лазареву субботу на рассвете. Обычно ветки срезали с молодых деревьев без каких-либо повреждений. По традиции вербными веточками, освященными в церкви, украшали не только иконы, но и развешивали по углам комнат. Этот обычай помогал уберечь семью и дом от сглаза и злых духов. В старину в Вербное воскресенье был обычай проводить специальные ярмарки с играми и развлечениями, где продавались разные товары, в том числе и так называемые вербные херувимы – это ветки вербы, украшенные ангелами. В Вербное воскресенье по древней традиции кашу варили из раскрывающихся почек вербы. В праздник также пекли хлеб в форме вербовой ветки. В старину верили, что верба, обладающая магической силой, способна защитить от болезней, способствовать плодородию, а также очистить от нечистой силы, поэтому после освещения вербы, съедали ее почки. По обычаю, несколько почек освещенной вербы также съедали перед тем, как начать какое-то важное дело, чтобы привлечь удачу. До наших дней сохранилась старинная народная традиция осыпать молодоженов почками вербы, а также класть веточку вербы под перину, чтобы потомство было здоровым. Материал подготовлен на основе открытых источников
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Лиза Офман
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справки
справки

Вербное воскресенье 2024: традиции и обычаи праздника

20:02 25.04.2024
© photo: Sputnik / StringerВербное воскресенье и предпасхальная неделя
Вербное воскресенье и предпасхальная неделя - Sputnik Грузия, 1920, 25.04.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Колумнист Sputnik Лиза Офман - Sputnik Грузия
Лиза Офман
Все материалы
Вербное воскресенье в 2024 году православные отмечают 28 апреля. Вход Господень в Иерусалим – один из главных церковных праздников
Как отмечают Вербное воскресенье, и о церковных и народных традициях праздника, читайте в Sputnik Грузия.

Церковные традиции

По традиции в православных храмах в субботу перед Вербным воскресеньем проводят всенощное бдение, во время которого верующие стоят с вербными ветками и зажженными свечами до конца службы.
Главная традиция Вербного воскресенья – освящение вербных веточек в храмах. Священники, после чтения Евангелия, проводят каждение вербы, сопровождая ритуал молитвами и окропляя ветви святой водой.
Вербные ветки, символизирующие Воскресение Господне, освящают и в Вербное воскресенье. Освещенные ветки, как символ единения с жертвой Спасителя, верующие хранят целый год рядом с иконами.
В Грузии Вербное воскресенье называют Бзоба. В этот день по традиции во всех действующих храмах освящают ветки колхидского самшита (по-грузински – бза) или вербы.
Веточки, оставшиеся с прошлого года, по церковному обычаю, сжигают, потому что нельзя их выбрасывать на помойку. Следуя устоявшейся традиции, жители Грузии несут сухие веточки вербы в храм, где их сжигают во дворе. В связи с этим во дворах церквей набирается огромное количество веточек, с которым церковные служители не справляются, поэтому призывают верующих сжигать веточки самостоятельно в своих дворах.

Народные обычаи

Сохранился обычай собирать вербу в Лазареву субботу на рассвете. Обычно ветки срезали с молодых деревьев без каких-либо повреждений.
По традиции вербными веточками, освященными в церкви, украшали не только иконы, но и развешивали по углам комнат. Этот обычай помогал уберечь семью и дом от сглаза и злых духов.
В старину в Вербное воскресенье был обычай проводить специальные ярмарки с играми и развлечениями, где продавались разные товары, в том числе и так называемые вербные херувимы – это ветки вербы, украшенные ангелами.
В Вербное воскресенье по древней традиции кашу варили из раскрывающихся почек вербы. В праздник также пекли хлеб в форме вербовой ветки.
В старину верили, что верба, обладающая магической силой, способна защитить от болезней, способствовать плодородию, а также очистить от нечистой силы, поэтому после освещения вербы, съедали ее почки.
По обычаю, несколько почек освещенной вербы также съедали перед тем, как начать какое-то важное дело, чтобы привлечь удачу.
До наших дней сохранилась старинная народная традиция осыпать молодоженов почками вербы, а также класть веточку вербы под перину, чтобы потомство было здоровым.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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