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Продавец-поросенок и принц-бульдог: самые смешные фото недели
Продавец-поросенок и принц-бульдог: самые смешные фото недели
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 26.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-26T15:10+0400
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фото, мультимедиа, фотоленты, в мире, sputnik, общество
Продавец-поросенок и принц-бульдог: самые смешные фото недели
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© photo: Sputnik / Vitaliy Ankov / Перейти в фотобанкСобаки на городском пикнике во Владивостоке.
Собаки на городском пикнике во Владивостоке.
© AP Photo / Ng Han Guan
Представитель Южной Кореи принимает участие в симпозиуме военно-морских сил Западной части Тихого океана в Китае.
Представитель Южной Кореи принимает участие в симпозиуме военно-морских сил Западной части Тихого океана в Китае.
© AP Photo / Fernando Vergara
Туристы позируют у статуи колумбийской поп-певицы Шакиры.
Туристы позируют у статуи колумбийской поп-певицы Шакиры.
© AP Photo / Aaron Favila
Продавец мяса считает деньги на открытом рынке в Марикине, Филиппины.
Продавец мяса считает деньги на открытом рынке в Марикине, Филиппины.
© AFP 2024 / Ronny Hartmann
Посетитель играет в "Камень-ножницы-бумага" с помощью пятипальцевой сервоэлектрической сервоприводной руки SVH на стенде компании Schunk в Германии.
Посетитель играет в "Камень-ножницы-бумага" с помощью пятипальцевой сервоэлектрической сервоприводной руки SVH на стенде компании Schunk в Германии.
© AP Photo / Charlie Neibergall
Прекрасный принц из Ринклтона на ежегодном конкурсе бульдогов в США.
Прекрасный принц из Ринклтона на ежегодном конкурсе бульдогов в США.
© AP Photo / Ng Han Guan
Женщина держит за волосы невесту, делая свадебные фотографии на пляже в Китае.
Женщина держит за волосы невесту, делая свадебные фотографии на пляже в Китае.
© photo: Sputnik / Kirill Shipitsin / Перейти в фотобанк
Участник "Спуска в купальниках" на одном из склонов горнолыжного курорта "Гора Соболиная" в Байкальске.
Участник "Спуска в купальниках" на одном из склонов горнолыжного курорта "Гора Соболиная" в Байкальске.
© AFP 2024 / Wakil Kohsar
Мужчина наблюдает за дракой коз на пастбище в Афганистане.
Мужчина наблюдает за дракой коз на пастбище в Афганистане.
© photo: Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанк
Директор птичьего госпиталя "Зеленый попугай" выпускает на волю длиннохвостую неясыть.
Директор птичьего госпиталя "Зеленый попугай" выпускает на волю длиннохвостую неясыть.