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Продавец-поросенок и принц-бульдог: самые смешные фото недели
Продавец-поросенок и принц-бульдог: самые смешные фото недели
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 26.04.2024, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, фотоленты, в мире, sputnik, общество
фото, мультимедиа, фотоленты, в мире, sputnik, общество

Продавец-поросенок и принц-бульдог: самые смешные фото недели

15:10 26.04.2024
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Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© photo: Sputnik / Vitaliy Ankov / Перейти в фотобанкСобаки на городском пикнике во Владивостоке.
Собаки на городском пикнике во Владивостоке, Россия - Sputnik Грузия
1/10
© photo: Sputnik / Vitaliy Ankov
/
Перейти в фотобанк
Собаки на городском пикнике во Владивостоке.
© AP Photo / Ng Han Guan

Представитель Южной Кореи принимает участие в симпозиуме военно-морских сил Западной части Тихого океана в Китае.

Представитель Южной Кореи принимает участие в симпозиуме военно-морских сил Западной части Тихого океана в Китае. - Sputnik Грузия
2/10
© AP Photo / Ng Han Guan

Представитель Южной Кореи принимает участие в симпозиуме военно-морских сил Западной части Тихого океана в Китае.

© AP Photo / Fernando Vergara

Туристы позируют у статуи колумбийской поп-певицы Шакиры.

Туристы позируют у статуи колумбийской поп-певицы Шакиры. - Sputnik Грузия
3/10
© AP Photo / Fernando Vergara

Туристы позируют у статуи колумбийской поп-певицы Шакиры.

© AP Photo / Aaron Favila

Продавец мяса считает деньги на открытом рынке в Марикине, Филиппины.

Продавец мяса считает деньги на открытом рынке в Марикине, Филиппины. - Sputnik Грузия
4/10
© AP Photo / Aaron Favila

Продавец мяса считает деньги на открытом рынке в Марикине, Филиппины.

© AFP 2024 / Ronny Hartmann

Посетитель играет в "Камень-ножницы-бумага" с помощью пятипальцевой сервоэлектрической сервоприводной руки SVH на стенде компании Schunk в Германии.

Посетитель играет в &quot;Камень-ножницы-бумага&quot; с помощью пятипальцевой сервоэлектрической сервоприводной руки SVH на стенде компании Schunk в Германии. - Sputnik Грузия
5/10
© AFP 2024 / Ronny Hartmann

Посетитель играет в "Камень-ножницы-бумага" с помощью пятипальцевой сервоэлектрической сервоприводной руки SVH на стенде компании Schunk в Германии.

© AP Photo / Charlie Neibergall

Прекрасный принц из Ринклтона на ежегодном конкурсе бульдогов в США.

Прекрасный принц из Ринклтона на ежегодном конкурсе бульдогов в США. - Sputnik Грузия
6/10
© AP Photo / Charlie Neibergall

Прекрасный принц из Ринклтона на ежегодном конкурсе бульдогов в США.

© AP Photo / Ng Han Guan

Женщина держит за волосы невесту, делая свадебные фотографии на пляже в Китае.

Женщина держит за волосы невесту, делая свадебные фотографии на пляже в Китае. - Sputnik Грузия
7/10
© AP Photo / Ng Han Guan

Женщина держит за волосы невесту, делая свадебные фотографии на пляже в Китае.

© photo: Sputnik / Kirill Shipitsin / Перейти в фотобанк

Участник "Спуска в купальниках" на одном из склонов горнолыжного курорта "Гора Соболиная" в Байкальске.

Участник &quot;Спуска в купальниках&quot; на одном из склонов горнолыжного курорта &quot;Гора Соболиная&quot; в Байкальске. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Kirill Shipitsin
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Участник "Спуска в купальниках" на одном из склонов горнолыжного курорта "Гора Соболиная" в Байкальске.

© AFP 2024 / Wakil Kohsar

Мужчина наблюдает за дракой коз на пастбище в Афганистане.

Мужчина наблюдает за дракой коз на пастбище в Афганистане. - Sputnik Грузия
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© AFP 2024 / Wakil Kohsar

Мужчина наблюдает за дракой коз на пастбище в Афганистане.

© photo: Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанк

Директор птичьего госпиталя "Зеленый попугай" выпускает на волю длиннохвостую неясыть.

Директор птичьего госпиталя &quot;Зеленый попугай&quot; выпускает на волю длиннохвостую неясыть. - Sputnik Грузия
10/10
© photo: Sputnik / Alexei Danichev
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Директор птичьего госпиталя "Зеленый попугай" выпускает на волю длиннохвостую неясыть.

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