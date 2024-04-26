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Банк России оставил ключевую ставку на уровне 16%

Банк России оставил ключевую ставку на уровне 16%

Sputnik Грузия

Банк России начал повышать ставку с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией 26.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-26T15:45+0400

2024-04-26T15:45+0400

2024-04-26T15:45+0400

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инфляция

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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Совет директоров Банка России в пятницу, 26 апреля, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых, говорится в сообщении регулятора.Банк России начал повышать ставку с июля для борьбы с ускоряющейся инфляцией. Тогда ее увеличили на один процентный пункт. Уже в августе на фоне обвала курса рубля этот инструмент подняли на 3,5 процентного пункта, в сентябре, октябре и декабре добавили еще четыре – до 16% годовых."Текущее инфляционное давление снизилось по сравнению с осенними месяцами, но остается высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике", – говорится в документе.В сообщении указывается, что возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.Дефицит трудовых ресурсов остается главным ограничением для расширения выпуска товаров и услуг. Оперативные индикаторы, включая опросы предприятий, свидетельствуют о том, что жесткость рынка труда остается высокой, хотя и перестала расти в ряде отраслей, говорится в пресс-релизе Банка России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, новости, экономика, центральный банк росси, ставка рефинансирования, инфляция