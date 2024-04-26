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Чем вызван спад внешней торговли Грузии? – мнение аналитика

Чем вызван спад внешней торговли Грузии? – мнение аналитика

Sputnik Грузия

В текущем году импорт сократился больше, чем экспорт, и страна улучшила торговый дефицит, заявил эксперт 26.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-26T09:01+0400

2024-04-26T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Снижение показателей внешнеторгового оборота Грузии в марте 2024 года связано с высокими показателями внешней торговли в 2023 году, заявил экономист Galt&Taggart Лаша Кавтарадзе. Согласно данным статистики, внешнеторговый оборот Грузии в январе-марте 2024 года снизился на 6,5% по сравнению с первым кварталом 2023 года и составил 4,7 миллиарда долларов. За отчетный период в страну импортировали продукцию на 3,4 миллиарда долларов, что на 5,3% меньше данных за январь-март 2023 года. Экспорт составил 1,3 миллиарда долларов, что на 9,3% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. По его словам, в текущем году импорт сократился больше, чем экспорт, и страна улучшила торговый дефицит. "Если сравнить первые кварталы 2023 и 2024 годов, то в целом мы имеем улучшение. А это значит, что в этом году от нас ушло меньше иностранной валюты, чем в прошлом году. На самом деле можно сказать, что это даже экономия, если посмотреть на это по-другому", – сказал Кавтарадзе. Аналитик полагает, что снижение импорта автомобилей окажет влияние на показатели экспорта в ближайшие месяцы. В первом квартале 2024 года Грузия экспортировала легковые автомобили на сумму 443,8 миллиона долларов, на 7,8% больше, чем в январе-марте 2023 года, импорт сократился на 31,3% и составил 486,6 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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