https://sputnik-georgia.ru/20240426/gruziya-vostrebovana-sredi-rossiyskikh-turistov--vitse-prezident-ator-287565870.html
Грузия востребована среди российских туристов – вице-президент АТОР
Грузия востребована среди российских туристов – вице-президент АТОР
Sputnik Грузия
Грузия по-прежнему является одним из самых востребованных направлений у россиян ввиду целого ряда факторов, считает вице-президент Ассоциации туроператоров... 26.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-26T18:09+0400
2024-04-26T18:09+0400
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Об этом он заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, организованного Мультимедийным пресс-центром Sputnik Грузия."Конечно же, первое – это гастрономический туризм, то, чем очень богата Грузия. Относительная дешевизна – тут нужно быть реалистами, потому что все ищут возможность не только классно отдохнуть, но и получить качество за ту цену, которую они платят. И еще – отсутствие языкового барьера. Также еще играет большую роль возможность путешествовать быстро, а именно – прямыми авиарейсами или наземным путем на личном автомобиле", – заявил Мурадян.Граждане России занимают второе место после Турции по количеству, совершенных визитов в страну за первый квартал 2024 года (215,5 тысячи визитов).
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Sputnik Грузия
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, туризм, туризм в грузии, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, туризм, туризм в грузии, видео
Грузия востребована среди российских туристов – вице-президент АТОР
18:09 26.04.2024 (обновлено: 18:12 26.04.2024)
Грузия по-прежнему является одним из самых востребованных направлений у россиян ввиду целого ряда факторов, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян
Об этом он заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, организованного Мультимедийным пресс-центром Sputnik Грузия.
"Конечно же, первое – это гастрономический туризм, то, чем очень богата Грузия. Относительная дешевизна – тут нужно быть реалистами, потому что все ищут возможность не только классно отдохнуть, но и получить качество за ту цену, которую они платят. И еще – отсутствие языкового барьера. Также еще играет большую роль возможность путешествовать быстро, а именно – прямыми авиарейсами или наземным путем на личном автомобиле", – заявил Мурадян.
Граждане России занимают второе место после Турции по количеству, совершенных визитов в страну за первый квартал 2024 года (215,5 тысячи визитов).