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Киселев рассказал, как Путин предложил ему возглавить медиагруппу "Россия сегодня"
Киселев рассказал, как Путин предложил ему возглавить медиагруппу "Россия сегодня"
Sputnik Грузия
Гендиректору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву 26 апреля исполняется 70 лет 26.04.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 26 апр – Sputnik. Журналист Дмитрий Киселев в фильме "Тот самый Киселев" на телеканале "Россия 1" рассказал, как президент РФ Владимир Путин предложил ему возглавить медиагруппу "Россия сегодня".Как уточнил журналист, ему позвонили на мобильный телефон, когда он ехал на мотоцикле. Медиаменеджера соединили с тогдашним главой администрации президента Сергеем Ивановым, который сообщил Киселеву, что его вызывает к себе глава государства.По словам журналиста, он пришел в назначенное время к президенту, его встретил Иванов, который заметил, что "в этом кабинете не отказываются" от предложений.После этого Путин поинтересовался у Киселева, ездит ли он на мотоцикле, на что тот ответил утвердительно."Вы бы это делали пореже", – вспомнил журналист ответ президента.Киселев добавил, что согласился с Путиным. Тогда глава государства спросил медиаменеджера, подумал ли он уже насчет новой должности."Я говорю, ну, подумал. (Путин ответил – ред.) "Думаю, вы справитесь, я желаю Вам успехов, вы теперь мой сотрудник", – рассказал Киселев.Отметим, что гендиректору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву 26 апреля исполняется 70 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, новости, политика, дмитрий киселев, владимир путин, россия сегодня
россия, в мире, новости, политика, дмитрий киселев, владимир путин, россия сегодня
Киселев рассказал, как Путин предложил ему возглавить медиагруппу "Россия сегодня"
12:54 26.04.2024 (обновлено: 18:04 26.04.2024)
Гендиректору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву 26 апреля исполняется 70 лет
ТБИЛИСИ, 26 апр – Sputnik. Журналист Дмитрий Киселев в фильме "Тот самый Киселев" на телеканале "Россия 1" рассказал, как президент РФ Владимир Путин предложил ему возглавить медиагруппу "Россия сегодня".
Как уточнил журналист, ему позвонили на мобильный телефон, когда он ехал на мотоцикле. Медиаменеджера соединили с тогдашним главой администрации президента Сергеем Ивановым, который сообщил Киселеву, что его вызывает к себе глава государства.
По словам журналиста, он пришел в назначенное время к президенту, его встретил Иванов, который заметил, что "в этом кабинете не отказываются" от предложений.
"И Владимир Владимирович говорит: "Вот у меня указ, мне нужно вписать фамилию. Мы создаем медиагруппу "Россия сегодня", туда еще войдет РИА Новости и "Голос России", то есть иновещание на за рубеж. Вот я вижу вас руководителем". Я говорю: "Ну, вообще-то, неожиданно, Владимир Владимирович, мне, наверное, нужно как-то подумать все-таки", – рассказал журналист.
После этого Путин поинтересовался у Киселева, ездит ли он на мотоцикле, на что тот ответил утвердительно.
"Вы бы это делали пореже", – вспомнил журналист ответ президента.
Киселев добавил, что согласился с Путиным. Тогда глава государства спросил медиаменеджера, подумал ли он уже насчет новой должности.
"Я говорю, ну, подумал. (Путин ответил – ред.) "Думаю, вы справитесь, я желаю Вам успехов, вы теперь мой сотрудник", – рассказал Киселев.
Отметим, что гендиректору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву 26 апреля исполняется 70 лет.