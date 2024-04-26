https://sputnik-georgia.ru/20240426/kiselev-rasskazal-kak-putin-predlozhil-emu-vozglavit-mediagruppu-rossiya-segodnya-287562991.html

Киселев рассказал, как Путин предложил ему возглавить медиагруппу "Россия сегодня"

Киселев рассказал, как Путин предложил ему возглавить медиагруппу "Россия сегодня"

Sputnik Грузия

Гендиректору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву 26 апреля исполняется 70 лет 26.04.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 апр – Sputnik. Журналист Дмитрий Киселев в фильме "Тот самый Киселев" на телеканале "Россия 1" рассказал, как президент РФ Владимир Путин предложил ему возглавить медиагруппу "Россия сегодня".Как уточнил журналист, ему позвонили на мобильный телефон, когда он ехал на мотоцикле. Медиаменеджера соединили с тогдашним главой администрации президента Сергеем Ивановым, который сообщил Киселеву, что его вызывает к себе глава государства.По словам журналиста, он пришел в назначенное время к президенту, его встретил Иванов, который заметил, что "в этом кабинете не отказываются" от предложений.После этого Путин поинтересовался у Киселева, ездит ли он на мотоцикле, на что тот ответил утвердительно."Вы бы это делали пореже", – вспомнил журналист ответ президента.Киселев добавил, что согласился с Путиным. Тогда глава государства спросил медиаменеджера, подумал ли он уже насчет новой должности."Я говорю, ну, подумал. (Путин ответил – ред.) "Думаю, вы справитесь, я желаю Вам успехов, вы теперь мой сотрудник", – рассказал Киселев.Отметим, что гендиректору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву 26 апреля исполняется 70 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, в мире, новости, политика, дмитрий киселев, владимир путин, россия сегодня