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Параллели истории: Вторая мировая война и современные конфликты – видео
Параллели истории: Вторая мировая война и современные конфликты – видео
Sputnik Грузия
Конференция и выставка "Генезис Второй мировой войны" прошли в Тбилиси под эгидой Института Евразии 26.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-26T17:44+0400
2024-04-26T17:44+0400
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В ходе конференции профессор Мамука Картозия выступил с докладом о начале Второй мировой войны. Он описал историю конфликта, обратив внимание на негативную роль Западных держав и Польши, которые позволили Гитлеру раздробить Чехословакию. Картозия отметил, что сегодня на Украине, так же как и во время Второй мировой войны, Европа фактически ведет борьбу против России, используя своих наемников. Это напоминает времена Второй мировой войны, когда вся военная мощь Европы была направлена против Советского Союза.Профессор также подчеркнул необходимость сохранения исторических памятников, упомянув, что памятник Воронцову, известному в Грузии как наместник царя, должен быть восстановлен в Тбилиси. Он также отметил наличие памятников Николаю II в Сербии и Александру II в Болгарии, подчеркнув, что история должна сохраняться, независимо от политических контекстов. Помимо исторических вопросов, на конференции была обсуждена программа мероприятий к 9 Мая. Запланирована выставка под открытым небом, возложение цветов и шествие от памятника Мелитону Кантария до памятника Порфирию Чанчибадзе.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, вов, день победы, гулбаат рцхиладзе, экспертное мнение, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, вов, день победы, гулбаат рцхиладзе, экспертное мнение, видео
Параллели истории: Вторая мировая война и современные конфликты – видео
17:44 26.04.2024 (обновлено: 17:51 26.04.2024)
Конференция и выставка "Генезис Второй мировой войны" прошли в Тбилиси под эгидой Института Евразии
В ходе конференции профессор Мамука Картозия выступил с докладом о начале Второй мировой войны. Он описал историю конфликта, обратив внимание на негативную роль Западных держав и Польши, которые позволили Гитлеру раздробить Чехословакию.
Картозия отметил, что сегодня на Украине, так же как и во время Второй мировой войны, Европа фактически ведет борьбу против России, используя своих наемников. Это напоминает времена Второй мировой войны, когда вся военная мощь Европы была направлена против Советского Союза.
Профессор также подчеркнул необходимость сохранения исторических памятников, упомянув, что памятник Воронцову, известному в Грузии как наместник царя, должен быть восстановлен в Тбилиси. Он также отметил наличие памятников Николаю II в Сербии и Александру II в Болгарии, подчеркнув, что история должна сохраняться, независимо от политических контекстов.
Помимо исторических вопросов, на конференции была обсуждена программа мероприятий к 9 Мая. Запланирована выставка под открытым небом, возложение цветов и шествие от памятника Мелитону Кантария до памятника Порфирию Чанчибадзе.