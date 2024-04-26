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Пространство возможностей: Чадаев о цели новой некоммерческой организации "Евразия"
Пространство возможностей: Чадаев о цели новой некоммерческой организации "Евразия"
Sputnik Грузия
Успешная коммуникация и сотрудничество разных стран и народов не происходят просто так, для этого требуется приложить много усилий 26.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-26T14:56+0400
2024-04-26T14:56+0400
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Именно для этого создаётся новая некоммерческая организация "Евразия", рассказал в интервью философ и политолог Алексей Чадаев. О том, какие цели ставит перед собой "Евразия", кого объединит новая организация и чем она отличается от НКО западного типа, смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, россия, в мире, видео
мультимедиа, видео, россия, в мире, видео
Пространство возможностей: Чадаев о цели новой некоммерческой организации "Евразия"
Успешная коммуникация и сотрудничество разных стран и народов не происходят просто так, для этого требуется приложить много усилий
Именно для этого создаётся новая некоммерческая организация "Евразия", рассказал в интервью философ и политолог Алексей Чадаев.
О том, какие цели ставит перед собой "Евразия", кого объединит новая организация и чем она отличается от НКО западного типа, смотрите в видео.