https://sputnik-georgia.ru/20240426/prostranstvo-vozmozhnostey-chadaev-o-tseli-novoy-nekommercheskoy-organizatsii-evraziya-287559740.html

Пространство возможностей: Чадаев о цели новой некоммерческой организации "Евразия"

Пространство возможностей: Чадаев о цели новой некоммерческой организации "Евразия"

Sputnik Грузия

Успешная коммуникация и сотрудничество разных стран и народов не происходят просто так, для этого требуется приложить много усилий 26.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-26T14:56+0400

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Именно для этого создаётся новая некоммерческая организация "Евразия", рассказал в интервью философ и политолог Алексей Чадаев. О том, какие цели ставит перед собой "Евразия", кого объединит новая организация и чем она отличается от НКО западного типа, смотрите в видео.

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