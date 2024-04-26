https://sputnik-georgia.ru/20240426/v-dele-ob-ubiystve-15-letney-davnosti-v-gruzii-poyavilsya-novyy-figurant-287567575.html

В деле об убийстве 15-летней давности в Грузии появился новый фигурант

В деле об убийстве 15-летней давности в Грузии появился новый фигурант

Sputnik Грузия

Всего по делу Шавадзе обвинения предъявлены 12 фигурантам, 10 из которых уже получили свои сроки 26.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-26T22:31+0400

2024-04-26T22:31+0400

2024-04-26T22:31+0400

происшествия

грузия

новости

батуми

аджария

еспч

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23582/74/235827484_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_600fae328370d2ee90c8ab9d8abac575.jpg

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Генпрокуратура Грузии предъявила обвинение еще одному бывшему сотруднику полиции по делу об убийстве военного Роина Шавадзе в 2008 году, говорится в сообщении ведомства.Обвинение предъявлено бывшему начальнику следственного управления Департамента конституционной безопасности Аджарской автономной республики за соучастие в незаконном аресте Шавадзе.Позднее с целью создания формально-правовой основы для незаконного ареста Роина Шавадзе при помощи и поддержке обвиняемого якобы был произведен ложный арест и был составлен протокол обыска, где утверждалось, что при задержании Роина Шавадзе было обнаружено наркотическое средство, что не соответствует действительности. Всего по делу Шавадзе обвинения предъявлены 12 фигурантам, 10 из которых уже получили свои сроки. Детали дела Основанием для расследования стало решение Европейского суда по правам человека от 19 ноября 2020 года "Шавадзе против Грузии", которое установило, что в отношении Шавадзе было нарушено гарантированное Европейской конвенцией по правам человека право на жизнь – как с точки зрения процедурных вопросов, так и в отношении самого случая. По версии следствия 2008 года, Шавадзе был убит при попытке побега, однако ЕСПЧ не признал эту версию убедительной и обязал провести новое расследование по делу под надзором комитета министров Совета Европы. Новое расследование установило, что 15 августа 2008 года глава аджарского управления Департамента конституционной безопасности (ДКБ) получил задание изучить вопрос Шавадзе на основании имеющейся информации о его сотрудничестве с иностранными спецслужбами. Уже 16 августа глава управления вместе с двумя сотрудниками явился в военную часть Батуми, где служил Шавадзе, и в присутствии командира бригады нанес Шавадзе словесное оскорбление и грозил расправой в назидание другим, утверждает следствие. Его в бессознательном состоянии положили на заднее сиденье автомобиля и увезли в направлении дороги Кекути-Кобулети под руководством начальника главного управления спецназа с целью убийства, утверждает следствие. На границе между Аджарской АР и Гурией Шавадзе вытащили из машины, поставили неподалеку от деревьев у проезжей части и расстреляли из автоматов. Всего на теле Роина Шавадзе впоследствии было обнаружено 40 огнестрельных ранений. Помимо повреждений от избиения и огнестрельных ранений, на теле Шавадзе эксперты также обнаружили ожоги от сигарет и дула пистолета. Для придания убийству законного характера в ДКБ были составлены поддельные протоколы задержания и ареста, в которых было указано, что у Шавадзе были обнаружены наркотики, однако их, согласно новому расследованию, подбросили сами сотрудники полиции. Также по поддельным протоколам Шавадзе якобы сбежал из машины во время этапирования и даже стрелял в сотрудников спецназа. Для придания правдоподобности этой версии спецназовцы создали на месте обстановку, которая подтвердила бы версию о побеге: выстрелили из пистолета по своей машине и положили пистолет рядом с телом. Новое расследование подтвердило подделку обстоятельств дела и даже установило, что по факту якобы сотрудничества Шавадзе с иностранными спецслужбами не существовало никакого дела.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

батуми

аджария

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, батуми, аджария, еспч