https://sputnik-georgia.ru/20240426/v-gruzii-otkryli-obezdnuyu-dorogu-zestafoni-na-glavnoy-magistrali-strany-287564252.html

В Грузии открыли объездную дорогу Зестафони на главной магистрали страны

В Грузии открыли объездную дорогу Зестафони на главной магистрали страны

Sputnik Грузия

С новой дорогой автомобилям больше не придется въезжать в город Зестафони, и они будут использовать новую четырехполосную дорогу 26.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-26T17:28+0400

2024-04-26T17:28+0400

2024-04-26T17:28+0400

грузия

новости

зестафони

экономика

ираклий кобахидзе

ираклий карселадзе

рикотский перевал

министерство инфраструктуры и регионального развития

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/1a/287563648_0:120:1281:840_1920x0_80_0_0_2a46414b52dafa7944517091e6e15f30.jpg

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Новая девятикилометровая объездная дорога Зестафони на участке Шорапани-Аргвета через Рикотский перевал открыта для автотранспорта, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Дорога через Рикоти соединяет Восточную и Западную Грузию и является частью международной автомагистрали Восток-Запад. Строительство на Рикотском перевале разделено на четыре участка: Чумателети-Хеви – 11,6 км, Хеви-Убиса – 12,2 км, Убиса-Шорапани – 13 км, Шорапани-Аргвета – 14,7 км. С новой дорогой автомобилям больше не придется въезжать в город Зестафони, и они будут использовать объездную дорогу Зестафони, новую четырехполосную дорогу, которая на узле Аргвета соединится со скоростной автомагистралью Восток-Запад. Как заявил на церемонии открытия объездной дороги министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе, новая дорога разгрузит Зестафони от транзитного движения и сократит время поездки по магистрали. Чтобы проехать объездную дорогу, потребуется всего шесть минут. Кроме того, по его словам, уже проводятся соответствующие процедуры по созданию рядом с новой трассой центра обслуживания пассажиров, где будут предусмотрены места для традиционных заведений быстрого питания Зестафони. Девятикилометровая четырехполосная цементно-бетонная объездная дорога Зестафони включает в себя четыре тоннеля и 11 мостов. Новая дорога является частью участка Шорапани-Аргвета проекта Рикоти, где предусмотрено строительство высокоскоростной дороги протяженностью 14,7 км. На данном этапе выполнено 80% работ – построено 15 из 17 мостов, пробиты все десять тоннелей. Министр подчеркнул важность работ, которые в настоящее время ведутся на оставшихся участках, которые сыграют преобразующую роль в развитии участка Рикоти и коридора Восток-Запад. Проект века Дорога через Рикоти является ключевой. Она соединяет Восточную и Западную Грузию и является частью международной автомагистрали Восток-Запад. По словам премьера Ираклия Кобахидзе, автодорога Восток-Запад является составной частью "Среднего коридора" трансевропейской сети, проходящего через Грузию. Строительство участка перевала Рикоти – это проект века, который реализуется на сложнейшем географическом маршруте со сложнейшими инженерными сооружениями. Новая четырехполосная дорога протяженностью 51,6 километра будет включать 97 мостов и 51 тоннель, что позволит значительно сократить время в пути. В настоящее время для автотранспорта открыто 36 км дорог, построено 89 мостов и пробито 50 тоннелей. Параллельно идут строительные работы на всех оставшихся мостах и тоннелях. В общей сложности 70% новой магистральной дороги Рикоти уже используется автомобильным транспортом. Скорость движения на участке Рикоти, которая сейчас составляет 60 км/ч, будет увеличена на некоторых участках почти вдвое, а новая дорога будет соответствовать всем современным стандартам безопасности дорожного движения. Общая стоимость строительных работ участка перевала Рикоти составляет 2,6 миллиарда лари. Проект будет завершен в конце 2024 года. Трасса Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км. На сегодняшний день для движения транспорта уже открыто 276 км, или 64% трассы Восток-Запад. Строительные работы продолжаются на 66,1 км автодороги.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

зестафони

рикотский перевал

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, зестафони, экономика, ираклий кобахидзе, ираклий карселадзе, рикотский перевал, министерство инфраструктуры и регионального развития