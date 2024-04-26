https://sputnik-georgia.ru/20240426/v-gruzii-otkryli-obezdnuyu-dorogu-zestafoni-na-glavnoy-magistrali-strany-287564252.html
В Грузии открыли объездную дорогу Зестафони на главной магистрали страны
В Грузии открыли объездную дорогу Зестафони на главной магистрали страны
Sputnik Грузия
С новой дорогой автомобилям больше не придется въезжать в город Зестафони, и они будут использовать новую четырехполосную дорогу 26.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-26T17:28+0400
2024-04-26T17:28+0400
2024-04-26T17:28+0400
грузия
новости
зестафони
экономика
ираклий кобахидзе
ираклий карселадзе
рикотский перевал
министерство инфраструктуры и регионального развития
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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Новая девятикилометровая объездная дорога Зестафони на участке Шорапани-Аргвета через Рикотский перевал открыта для автотранспорта, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Дорога через Рикоти соединяет Восточную и Западную Грузию и является частью международной автомагистрали Восток-Запад. Строительство на Рикотском перевале разделено на четыре участка: Чумателети-Хеви – 11,6 км, Хеви-Убиса – 12,2 км, Убиса-Шорапани – 13 км, Шорапани-Аргвета – 14,7 км. С новой дорогой автомобилям больше не придется въезжать в город Зестафони, и они будут использовать объездную дорогу Зестафони, новую четырехполосную дорогу, которая на узле Аргвета соединится со скоростной автомагистралью Восток-Запад. Как заявил на церемонии открытия объездной дороги министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе, новая дорога разгрузит Зестафони от транзитного движения и сократит время поездки по магистрали. Чтобы проехать объездную дорогу, потребуется всего шесть минут. Кроме того, по его словам, уже проводятся соответствующие процедуры по созданию рядом с новой трассой центра обслуживания пассажиров, где будут предусмотрены места для традиционных заведений быстрого питания Зестафони. Девятикилометровая четырехполосная цементно-бетонная объездная дорога Зестафони включает в себя четыре тоннеля и 11 мостов. Новая дорога является частью участка Шорапани-Аргвета проекта Рикоти, где предусмотрено строительство высокоскоростной дороги протяженностью 14,7 км. На данном этапе выполнено 80% работ – построено 15 из 17 мостов, пробиты все десять тоннелей. Министр подчеркнул важность работ, которые в настоящее время ведутся на оставшихся участках, которые сыграют преобразующую роль в развитии участка Рикоти и коридора Восток-Запад. Проект века Дорога через Рикоти является ключевой. Она соединяет Восточную и Западную Грузию и является частью международной автомагистрали Восток-Запад. По словам премьера Ираклия Кобахидзе, автодорога Восток-Запад является составной частью "Среднего коридора" трансевропейской сети, проходящего через Грузию. Строительство участка перевала Рикоти – это проект века, который реализуется на сложнейшем географическом маршруте со сложнейшими инженерными сооружениями. Новая четырехполосная дорога протяженностью 51,6 километра будет включать 97 мостов и 51 тоннель, что позволит значительно сократить время в пути. В настоящее время для автотранспорта открыто 36 км дорог, построено 89 мостов и пробито 50 тоннелей. Параллельно идут строительные работы на всех оставшихся мостах и тоннелях. В общей сложности 70% новой магистральной дороги Рикоти уже используется автомобильным транспортом. Скорость движения на участке Рикоти, которая сейчас составляет 60 км/ч, будет увеличена на некоторых участках почти вдвое, а новая дорога будет соответствовать всем современным стандартам безопасности дорожного движения. Общая стоимость строительных работ участка перевала Рикоти составляет 2,6 миллиарда лари. Проект будет завершен в конце 2024 года. Трасса Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км. На сегодняшний день для движения транспорта уже открыто 276 км, или 64% трассы Восток-Запад. Строительные работы продолжаются на 66,1 км автодороги.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, зестафони, экономика, ираклий кобахидзе, ираклий карселадзе, рикотский перевал, министерство инфраструктуры и регионального развития
грузия, новости, зестафони, экономика, ираклий кобахидзе, ираклий карселадзе, рикотский перевал, министерство инфраструктуры и регионального развития
В Грузии открыли объездную дорогу Зестафони на главной магистрали страны
С новой дорогой автомобилям больше не придется въезжать в город Зестафони, и они будут использовать новую четырехполосную дорогу
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Новая девятикилометровая объездная дорога Зестафони на участке Шорапани-Аргвета через Рикотский перевал открыта для автотранспорта, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
Дорога через Рикоти соединяет Восточную и Западную Грузию и является частью международной автомагистрали Восток-Запад. Строительство на Рикотском перевале разделено на четыре участка: Чумателети-Хеви – 11,6 км, Хеви-Убиса – 12,2 км, Убиса-Шорапани – 13 км, Шорапани-Аргвета – 14,7 км.
"Хочу поздравить вас с открытием объездной дороги Зестафони. Это очень важная часть большого проекта, который называется "проект века" – строительство магистральной дороги Рикоти. Очередной этап этого строительства завершен с большим успехом, свидетелями чего мы и являемся сегодня", – заявил Кобахидзе на церемонии открытия объездной дороги Зестафони.
С новой дорогой автомобилям больше не придется въезжать в город Зестафони, и они будут использовать объездную дорогу Зестафони, новую четырехполосную дорогу, которая на узле Аргвета соединится со скоростной автомагистралью Восток-Запад.
Как заявил на церемонии открытия объездной дороги министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе, новая дорога разгрузит Зестафони от транзитного движения и сократит время поездки по магистрали.
Чтобы проехать объездную дорогу, потребуется всего шесть минут.
"Сегодня был открыт важнейший участок объездной дороги Зестафони, а это значит, что добраться из Тбилиси в Батуми можно будет за 3,5 часа, и все это будет сделано в соответствии с международными нормами безопасности", – заявил Карселадзе.
Кроме того, по его словам, уже проводятся соответствующие процедуры по созданию рядом с новой трассой центра обслуживания пассажиров, где будут предусмотрены места для традиционных заведений быстрого питания Зестафони.
Девятикилометровая четырехполосная цементно-бетонная объездная дорога Зестафони включает в себя четыре тоннеля и 11 мостов. Новая дорога является частью участка Шорапани-Аргвета проекта Рикоти, где предусмотрено строительство высокоскоростной дороги протяженностью 14,7 км. На данном этапе выполнено 80% работ – построено 15 из 17 мостов, пробиты все десять тоннелей.
Министр подчеркнул важность работ, которые в настоящее время ведутся на оставшихся участках, которые сыграют преобразующую роль в развитии участка Рикоти и коридора Восток-Запад.
Дорога через Рикоти является ключевой. Она соединяет Восточную и Западную Грузию и является частью международной автомагистрали Восток-Запад.
По словам премьера Ираклия Кобахидзе, автодорога Восток-Запад является составной частью "Среднего коридора" трансевропейской сети, проходящего через Грузию.
"На фоне современных процессов этот путь становится еще более важным. Для его развития сегодня параллельно реализуется ряд масштабных инфраструктурных проектов, все из которых будут способствовать существенному развитию транзитной функции нашей страны, имеющей существенное значение для обеспечения экономического прогресса нашей страны и максимального использования экономического потенциала", – отметил премьер.
Строительство участка перевала Рикоти – это проект века, который реализуется на сложнейшем географическом маршруте со сложнейшими инженерными сооружениями.
Новая четырехполосная дорога протяженностью 51,6 километра будет включать 97 мостов и 51 тоннель, что позволит значительно сократить время в пути.
В настоящее время для автотранспорта открыто 36 км дорог, построено 89 мостов и пробито 50 тоннелей. Параллельно идут строительные работы на всех оставшихся мостах и тоннелях. В общей сложности 70% новой магистральной дороги Рикоти уже используется автомобильным транспортом.
Скорость движения на участке Рикоти, которая сейчас составляет 60 км/ч, будет увеличена на некоторых участках почти вдвое, а новая дорога будет соответствовать всем современным стандартам безопасности дорожного движения.
Общая стоимость строительных работ участка перевала Рикоти составляет 2,6 миллиарда лари. Проект будет завершен в конце 2024 года.
После завершения строительства всех участков дороги на трассе Восток-Запад от Красного моста (граница с Азербайджаном) до Сарпи (граница с Турцией) можно будет доехать за 4-4,5 часа вместо восьми.
Трасса Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия).
В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км.
На сегодняшний день для движения транспорта уже открыто 276 км, или 64% трассы Восток-Запад. Строительные работы продолжаются на 66,1 км автодороги.