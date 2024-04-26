https://sputnik-georgia.ru/20240426/v-gruzii-prorubili-samyy-dlinnyy-tonnel-k-granitse-s-rossiey---video-287564857.html

В Грузии прорубили самый длинный тоннель к границе с Россией – видео

В Грузии прорубили самый длинный тоннель к границе с Россией – видео

Sputnik Грузия

Историческое событие – в Грузии завершили прокладку 9-километрового тоннеля к российско-грузинской границе на участке дороги Коби-Квешети, что сократит путь от... 26.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-26T16:55+0400

2024-04-26T16:55+0400

2024-04-26T17:04+0400

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

дороги

транспорт

транспорт в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/1a/287564681_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7200e3af7691f5d125c7b46a2b6f0ee8.jpg

Участок Квешети-Коби – это объездной путь участка Коби-Гудаури, который в общей сложности несколько месяцев в году приходилось закрывать из-за опасности схода лавин. Строительство тоннеля на т. н. Военно-Грузинской дороге, связывающей Грузию и Россию, позволит перевозчикам больше не застревать днями в пути к ТПП "Верхний Ларс". Транзитное движение в зимний период больше не будет ограничиваться, увеличится грузооборот, будут построены 5-километровая подъездная дорога к горнолыжному курорту Гудаури и туристический центр, что сделает передвижение комфортным и безопасным, а это повысит туристический потенциал региона.Департамент автомобильных дорог обещает, что проект будет полностью реализован в 2025 году. На новой дороге будут соблюдены все необходимые нормы безопасности движения, а время в пути сократится.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, дороги, транспорт, транспорт в грузии, видео