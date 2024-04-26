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В Грузии прорубили самый длинный тоннель к границе с Россией – видео
В Грузии прорубили самый длинный тоннель к границе с Россией – видео
Sputnik Грузия
Историческое событие – в Грузии завершили прокладку 9-километрового тоннеля к российско-грузинской границе на участке дороги Коби-Квешети, что сократит путь от... 26.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-26T16:55+0400
2024-04-26T16:55+0400
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Участок Квешети-Коби – это объездной путь участка Коби-Гудаури, который в общей сложности несколько месяцев в году приходилось закрывать из-за опасности схода лавин. Строительство тоннеля на т. н. Военно-Грузинской дороге, связывающей Грузию и Россию, позволит перевозчикам больше не застревать днями в пути к ТПП "Верхний Ларс". Транзитное движение в зимний период больше не будет ограничиваться, увеличится грузооборот, будут построены 5-километровая подъездная дорога к горнолыжному курорту Гудаури и туристический центр, что сделает передвижение комфортным и безопасным, а это повысит туристический потенциал региона.Департамент автомобильных дорог обещает, что проект будет полностью реализован в 2025 году. На новой дороге будут соблюдены все необходимые нормы безопасности движения, а время в пути сократится.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, дороги, транспорт, транспорт в грузии, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, дороги, транспорт, транспорт в грузии, видео
В Грузии прорубили самый длинный тоннель к границе с Россией – видео
16:55 26.04.2024 (обновлено: 17:04 26.04.2024)
Историческое событие – в Грузии завершили прокладку 9-километрового тоннеля к российско-грузинской границе на участке дороги Коби-Квешети, что сократит путь от Тбилиси до Верхнего Ларса на 30 минут. Подробности – в репортаже Sputnik Грузия.
Участок Квешети-Коби – это объездной путь участка Коби-Гудаури, который в общей сложности несколько месяцев в году приходилось закрывать из-за опасности схода лавин.
Строительство тоннеля на т. н. Военно-Грузинской дороге, связывающей Грузию и Россию, позволит перевозчикам больше не застревать днями в пути к ТПП "Верхний Ларс".
Транзитное движение в зимний период больше не будет ограничиваться, увеличится грузооборот, будут построены 5-километровая подъездная дорога к горнолыжному курорту Гудаури и туристический центр, что сделает передвижение комфортным и безопасным, а это повысит туристический потенциал региона.
Департамент автомобильных дорог обещает, что проект будет полностью реализован в 2025 году. На новой дороге будут соблюдены все необходимые нормы безопасности движения, а время в пути сократится.