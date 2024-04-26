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В Тбилиси сбывали фальшивые доллары и евро

В Тбилиси сбывали фальшивые доллары и евро

Sputnik Грузия

Все фальшивые купюры уже изъяты из оборота 26.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-26T15:15+0400

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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Сотрудники следственной службы Минфина Грузии задержали одного человека за сбыт фальшивых долларов и евро, говорится в сообщении ведомства. По данным ведомства, обвиняемый в Тбилиси в общей сложности смог сбыть фальшивые купюры номиналом 100 долларов на сумму 21,4 тысячи долларов, кроме того, он сбыл фальшивыми купюрами и 600 евро. Все фальшивые купюры изъяты из оборота. Обвиняемому грозит от семи до 10 лет за сбыт фальшивых денежных знаков в особо крупном размере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

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