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https://sputnik-georgia.ru/20240426/v-tbilisi-sbyvali-falshivye-dollary-i-evro-287562090.html
В Тбилиси сбывали фальшивые доллары и евро
В Тбилиси сбывали фальшивые доллары и евро
Sputnik Грузия
Все фальшивые купюры уже изъяты из оборота 26.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-26T15:15+0400
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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Сотрудники следственной службы Минфина Грузии задержали одного человека за сбыт фальшивых долларов и евро, говорится в сообщении ведомства. По данным ведомства, обвиняемый в Тбилиси в общей сложности смог сбыть фальшивые купюры номиналом 100 долларов на сумму 21,4 тысячи долларов, кроме того, он сбыл фальшивыми купюрами и 600 евро. Все фальшивые купюры изъяты из оборота. Обвиняемому грозит от семи до 10 лет за сбыт фальшивых денежных знаков в особо крупном размере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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происшествия, новости, грузия, тбилиси
происшествия, новости, грузия, тбилиси

В Тбилиси сбывали фальшивые доллары и евро

15:15 26.04.2024 (обновлено: 15:20 26.04.2024)
© photo: Sputnik / StringerОбменный пункт
Обменный пункт - Sputnik Грузия, 1920, 26.04.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Все фальшивые купюры уже изъяты из оборота
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Сотрудники следственной службы Минфина Грузии задержали одного человека за сбыт фальшивых долларов и евро, говорится в сообщении ведомства.
По данным ведомства, обвиняемый в Тбилиси в общей сложности смог сбыть фальшивые купюры номиналом 100 долларов на сумму 21,4 тысячи долларов, кроме того, он сбыл фальшивыми купюрами и 600 евро.
Все фальшивые купюры изъяты из оборота.
Обвиняемому грозит от семи до 10 лет за сбыт фальшивых денежных знаков в особо крупном размере.
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