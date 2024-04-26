https://sputnik-georgia.ru/20240426/velikiy-vtornik-strastnoy-sedmitsy-2024-tserkovnye-traditsii-287559287.html

Великий вторник Страстной седмицы 2024: церковные традиции

Великий вторник Страстной седмицы 2024: церковные традиции

Sputnik Грузия

Великий вторник – второй день Страстной недели перед Пасхой, в 2024 году выпадает на 30 апреля 26.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-26T19:54+0400

2024-04-26T19:54+0400

2024-04-26T19:54+0400

справки

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Какие проповеди и службы проводят в Великий вторник, о церковных традициях второго дня заключительной недели перед Пасхой, читайте в Sputnik Грузия. Страстной вторник Это один из самых главных дней в богослужебном году, который содержит глубокий духовный смысл. В Великий вторник, как и в последний понедельник перед Пасхой, во время церковной службы вспоминают притчи о десяти девах, талантах, а также о втором пришествии Господа, которые рассказывал Спаситель ученикам в ходе последней проповеди в Иерусалимском храме. По церковной традиции на утренней службе в Страстной вторник поют тропарь "Се Жених Грядет" и проводят предпоследнюю в 2024 году Литургию Преждеосвященных Даров. Службу Часов в Страстной вторник по церковной традиции проводят трижды. В ходе службы читают тексты из Евангелия, которые посвящены последней проповеди Иисуса, где Спаситель обличал книжников и фарисеев в корыстолюбии и лицемерии, говоря людям о вреде лжи правителей, считающих себя Богами. Фарисеи со своей стороны пытались Спасителя искусить, задавая провокационный вопрос Ему о том, что должны ли евреи платить кесарю подать. Иисус взял монету с изображением кесаря в руки, и сказал, что кесарю отдать нужно кесарево, а Богу – Божье, так как повлиять на Божью власть никто не в силах. Последняя проповедь Христа окончательно закрепила завистников в решении уничтожить Его. В Великий вторник во время проповеди вспоминают притчу о десяти девах – подругах невесты, ожидающих жениха. Согласно притче, пять из десяти девушек запаслись маслом для светильников к встрече, а остальные – убегают, чтобы его докупить. Между тем двери брачной палаты закрываются, и уже попасть туда они не могут. Именно этой притче посвящен тропарь "Се Жених Грядет". Еще одна притча Страстного вторника – о правителе, который раздает перед отъездом слугам по таланту серебра. Вложив серебро в дело, слуги возвращают вернувшемуся хозяину его имущество с прибылью. Только один из слуг возвращает хозяину один талант, объясняя тем, что он бы все равно у него все отнял. Вот почему правитель, одарив щедро трудолюбивых слуг, жестоко наказал нерадивого. На вечерней службе Великого вторника размышления о талантах, десяти девах и Судном дне разворачиваются в полной силе и предупреждают верующих об огромной ответственности за каждый свой поступок, так как в любой момент могут произойти смерть человека, Страшный суд и второе пришествие Христа. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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2024

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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справки