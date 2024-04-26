https://sputnik-georgia.ru/20240426/za-god-antimonopolnaya-sluzhba-gruzii-oshtrafovala-kompanii-na-desyatki-millionov-287553970.html

Антимонопольная служба Грузии оштрафовала компании на десятки миллионов

Антимонопольная служба Грузии оштрафовала компании на десятки миллионов

Sputnik Грузия

За год были оштрафованы четыре фармацевтические компании и пять компаний по реализации нефтепродуктов 26.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-26T16:52+0400

2024-04-26T16:52+0400

2024-04-26T17:16+0400

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агентство конкуренции грузии

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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Национальное агентство конкуренции в результате изучения отдельных фактов в 2023 году выписало компаниям штрафы на сумму в 58,4 млн лари (около 21 млн долларов), из них 53 млн (около 19 млн долларов) пришлось на фармрынок, говорится в распространенной информации. В случае с фармацевтическим рынком агентство оштрафовало четыре компании за антиконкурентные действия. По данным следствия, установлено, что в 2021-2023 годах в рамках госпрограммы онкологических препаратов компании согласовали между собой цены. Фармкомпании создавали искусственное ценообразование на 42 медикамента. Их цены один в один совпадали друг с другом. Что касается нефтяных компаний, то речь идет о сохранении высоких цен на рынке моторного топлива в период март-август 2022 года в результате скоординированного поведения. В результате расследования ведомства подтвердилось, что причиной стали скоординированные действия пяти компаний. В этом случае ведомство оштрафовало компании на общую сумму в четыре миллиона лари, а именно: ООО "Сан Петролеум Джорджия" (1,1 млн лари), "Ромпетрол Джорджия" (987,8 тысячи лари), ООО "Сокар Джорджия Петролеум" (719,3 тысячи лари), АО "Висол Петролеум Джорджия" (693,5 тысячи лари), ООО "Лукойл Джорджия" (450,5 тысячи лари).Что касается дела об онлайн-продаже кино-билетов, ведомство выявило соглашения, ограничивающие конкуренцию и злоупотребляющие доминирующим положением. По делу как истец, так и ответчик (три компании) были оштрафованы на сумму более 1,6 миллиона лари. Единое экономическое лицо – "Дистрибьюторская компания" ("Дистрибьюторская компания", ООО "Кавеа Сабуртало", ООО "Кавеа Галерея", ООО "Кавеа Тбилиси Молл", ООО "Руставели Холдинг Синема", ООО "Амирани", "Аполло Батуми") на – 1, 1 млн лари, ООО "Тинети" (100% владелец TBC Bank Group PLC) – 544,3 тысячи лари, ООО "Эл.билеты" (истец) – 5,3 тысячи лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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