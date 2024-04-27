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СВО: американские ATACMS Киеву не помогут

СВО: американские ATACMS Киеву не помогут

Sputnik Грузия

Тайное решение Белого дома о поставках киевскому режиму оперативно-тактических ракет ATACMS и одобрение этого геополитического безрассудства конгрессом США... 27.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-27T10:52+0400

2024-04-27T10:52+0400

2024-04-27T10:52+0400

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Вашингтон 25 апреля официально сообщил о секретных поставках украинской армии (в мартовском "пакете" на 300 млн долларов) более 100 высокоточных оперативно-тактических ракет ATACMS дальностью до 300 км. Эти ОТРК запускаются с установок M142 HIMARS и в апреле дважды применялись для ударов по объектам в глубине территории РФ. Вместо инструкции на английском к сложным системам вооружений из США обычно "прилагаются" компетентные специалисты Пентагона, неслучайно Вашингтон увеличивает количество американских "военных советников" ВСУ на 60 человек.Американская пресса "разъясняет", что ракеты ATACMS Киеву передали для атак на Крым и Крымский мост. Наблюдается очередной виток опаснейшей эскалации, которая с 2014 года развивается в Европе по инициативе Вашингтона – с целью "нанести России стратегическое поражение на поле боя". Однажды на предпоследнем витке Москва вынуждена будет применить по источникам угроз (США и НАТО) декларированную в ядерной доктрине РФ ту самую "крайнюю и вынужденную меру".Заметим, в списке угроз и причин "для нейтрализации" ядерным оружием упомянуто "развертывание государствами, которые рассматривают Российскую Федерацию в качестве потенциального противника, высокоточного неядерного оружия, ударных беспилотных летательных аппаратов". Американцы уже попали в список целей, поскольку "интегрируют" на украинском ТВД и высокоточные ракеты ATACMS с "единой" боевой частью, и пилотируемые F-16 – штатные носители термоядерных бомб B61-12.В Белом доме питают иллюзии, будто бы ракеты ATACMS дальностью до 300 км дадут Киеву "новый импульс в войне, вынудят Россию отодвинуть дальше от линии фронта критически важные узлы управления и ударную авиацию". Российский президент Владимир Путин ранее заявил: "ATACMS не смогут кардинально изменить ситуацию на линии соприкосновения. Это невозможно". Стратегия и удары России становятся жестче. Интенсивнее горят логистические центры и базы хранения западных вооружений украинской армии."Чудо-оружие" выйдет бокомВысокоточная оперативно-тактическая (баллистическая) ракета ATACMS сухопутных войск США класса "земля – поверхность" с конвенциональной боевой частью предназначена для поражения стационарных и подвижных целей. Запуск обеспечивается с мобильной платформы РСЗО HIMARS, исключительно по одной штуке (залп требует участия нескольких машин). "Единая" боеголовка весит более 220 кг, более древние кассетные – от 170 до 560 кг. Максимальная дальность до 300 км чудес ВСУ и НАТО не обещает. Модификации ATACMS, созданные в 21-м веке, обладают более высокой точностью за счет интеграции бортовой системы глобального позиционирования (GPS) с инерциальной системой наведения (КВО – 10 метров). И все же боеголовки уязвимы в условиях воздействия российских средств РЭБ и ПВО – ЗРК "Тор", "Бук", ЗРС С-400.Стоимость запуска ATACMS устаревшей кассетной версии block I (дальностью до 160 км) – 1,5 млн долларов, такие ракеты Киев получил осенью 2023 года. Модификация с "единой" боевой частью, до 300 км – дороже. Суть не в количестве денег. Из 61-миллиардного "пакета" непосредственно ВСУ получат в 2024 году оружия на 13,8 млрд долларов. Есть проблемы, которые деньгами не решить. Американские военные чиновники предупредили подопытных украинцев, что их арсенал ATACMS невелик, и ракеты востребованы в других проектах Пентагона. По данным Lockheed Martin, со времени разработки ракеты ATACMS в 1980-х изготовлено всего около 4000 единиц, израсходовали примерно половину (преимущественно в иракских операциях Пентагона).США с помпой презентовали апрельский "пакет" для Киева на 1 млрд долларов. Однако даже 200 млрд выданных ранее оказалось недостаточно для успеха ВСУ на поле боя. Washington Post отмечает: "Возобновление помощи само по себе вряд ли склонит чашу весов в пользу Киева". На Западе не решена проблема "недопроизводства" артиллерийских снарядов. Арсеналы Пентагона и НАТО пусты. Foreign Policy со ссылкой на американских чиновников констатирует: "Украина не получит снаряды, пока США не восполнят собственные запасы… Пауза продлится до начала следующего года". Большая часть боеприпасов из обещанных Евросоюзом 1,4 млн снарядов не будет поставлена ВСУ до 2025 года.По данным западных экспертов, Россия в текущем году произведет 4,5 млн артиллерийских снарядов. Оптимисты надеются, что к началу 2025 года американские и европейские оборонные компании значительно нарастят производство снарядов. Профессор европейской политики в Кентском университете Ричард Саква считает, что решение США о продолжении военной помощи киевскому режиму "только продлит агонию Украины и Европы". Прогноз The Telegraph: "Украине осталось всего полгода, Запад не желает оплачивать еще одно украинское контрнаступление". Возможно, до выборов президента США осенью 2024-го действующей администрации Белого дома достаточно и этого – после нас хоть потоп или Третья мировая. На Западе растет беспокойство относительно трансформации вооруженного конфликта на Украине в нечто большее.Пока страны НАТО не начнут нести ужасающие потери, они будут продолжать прокси-войну на Украине. Иллюзий здесь быть не должно.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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