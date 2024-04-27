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Последствия сильнейшего за последние 50 лет наводнения в Китае

Последствия сильнейшего за последние 50 лет наводнения в Китае

Sputnik Грузия

Десятки тысяч жителей провинции Гуандун на юге Китая были эвакуированы в результате сильного наводнения. Смотрите в фотоленте Sputnik разрушительные... 27.04.2024, Sputnik Грузия

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Сильнейшие ливни обрушились в последние дни на провинцию Гуандун, в результате чего реки вышли из берегов и вода подтопила прибрежные города. Первые этажи в некоторых зданиях были почти полностью затоплены, часть домов обрушилась.Последствия наводнения устраняют полиция, военные и экстренные службы, им помогают местные жители.

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