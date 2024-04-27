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Последствия сильнейшего за последние 50 лет наводнения в Китае
Последствия сильнейшего за последние 50 лет наводнения в Китае
Sputnik Грузия
Десятки тысяч жителей провинции Гуандун на юге Китая были эвакуированы в результате сильного наводнения. Смотрите в фотоленте Sputnik разрушительные... 27.04.2024, Sputnik Грузия
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Сильнейшие ливни обрушились в последние дни на провинцию Гуандун, в результате чего реки вышли из берегов и вода подтопила прибрежные города. Первые этажи в некоторых зданиях были почти полностью затоплены, часть домов обрушилась.Последствия наводнения устраняют полиция, военные и экстренные службы, им помогают местные жители.
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фото, мультимедиа, фотоленты, в мире, китай, происшествия, наводнение
фото, мультимедиа, фотоленты, в мире, китай, происшествия, наводнение

Последствия сильнейшего за последние 50 лет наводнения в Китае

10:52 27.04.2024 (обновлено: 10:53 28.04.2024)
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Десятки тысяч жителей провинции Гуандун на юге Китая были эвакуированы в результате сильного наводнения. Смотрите в фотоленте Sputnik разрушительные последствия, обрушившейся на страну стихии
Сильнейшие ливни обрушились в последние дни на провинцию Гуандун, в результате чего реки вышли из берегов и вода подтопила прибрежные города. Первые этажи в некоторых зданиях были почти полностью затоплены, часть домов обрушилась.
Последствия наводнения устраняют полиция, военные и экстренные службы, им помогают местные жители.
© AFP 2024 / Hector Retamal

Проливные дожди затопили территорию в деревне Шатан в Цинъюань.

Проливные дожди затопили территорию в деревне Шатан в Цинъюань. - Sputnik Грузия
1/10
© AFP 2024 / Hector Retamal

Проливные дожди затопили территорию в деревне Шатан в Цинъюань.

© AFP 2024 / Stringer

Затопленный после проливных дождей остров в Цинъюань на юге Китая.

Затопленный после проливных дождей остров в Цинъюань на юге Китая. - Sputnik Грузия
2/10
© AFP 2024 / Stringer

Затопленный после проливных дождей остров в Цинъюань на юге Китая.

© AFP 2024 / Hector Retamal

Последствия наводнения в провинции Гуандун.

Последствия наводнения в провинции Гуандун. - Sputnik Грузия
3/10
© AFP 2024 / Hector Retamal

Последствия наводнения в провинции Гуандун.

© AFP 2024 / Hector Retamal

Рабочий убирает грязь с дороги после того, как проливные дожди затопили территорию в Цинъюань в северной провинции Гуандун.

Рабочий убирает грязь с дороги после того, как проливные дожди затопили территорию в Цинъюань в северной провинции Гуандун. - Sputnik Грузия
4/10
© AFP 2024 / Hector Retamal

Рабочий убирает грязь с дороги после того, как проливные дожди затопили территорию в Цинъюань в северной провинции Гуандун.

© AFP 2024 / Hector Retamal

Рабочие выносят матрас из гостиничного номера после того, как проливные дожди затопили территорию деревни Шатан в Китае.

Рабочие выносят матрас из гостиничного номера после того, как проливные дожди затопили территорию деревни Шатан в Китае. - Sputnik Грузия
5/10
© AFP 2024 / Hector Retamal

Рабочие выносят матрас из гостиничного номера после того, как проливные дожди затопили территорию деревни Шатан в Китае.

© AFP 2024 / Hector Retamal

Ресторан, затопленный проливными дождями в Цинъюань.

Ресторан, затопленный проливными дождями в Цинъюань. - Sputnik Грузия
6/10
© AFP 2024 / Hector Retamal

Ресторан, затопленный проливными дождями в Цинъюань.

© AFP 2024 / Hector Retamal

Последствия наводнения в провинции Гуандун.

Последствия наводнения в провинции Гуандун. - Sputnik Грузия
7/10
© AFP 2024 / Hector Retamal

Последствия наводнения в провинции Гуандун.

© AFP 2024 / Hector Retamal

Рабочие убирают стол из гостиничного номера после того, как проливные дожди затопили территорию деревни Шатан.

Рабочие убирают стол из гостиничного номера после того, как проливные дожди затопили территорию деревни Шатан. - Sputnik Грузия
8/10
© AFP 2024 / Hector Retamal

Рабочие убирают стол из гостиничного номера после того, как проливные дожди затопили территорию деревни Шатан.

© AFP 2024 / STR

Последствия наводнения в провинции Гуандун.

Последствия наводнения в провинции Гуандун. - Sputnik Грузия
9/10
© AFP 2024 / STR

Последствия наводнения в провинции Гуандун.

© AFP 2024 / Hector Retamal

Рабочий собирает вещи после того, как проливные дожди затопили территорию в Цинъюань в северной провинции Гуандун в Китае.

Рабочий собирает вещи после того, как проливные дожди затопили территорию в Цинъюань в северной провинции Гуандун в Китае. - Sputnik Грузия
10/10
© AFP 2024 / Hector Retamal

Рабочий собирает вещи после того, как проливные дожди затопили территорию в Цинъюань в северной провинции Гуандун в Китае.

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