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Последствия сильнейшего за последние 50 лет наводнения в Китае
Последствия сильнейшего за последние 50 лет наводнения в Китае
Sputnik Грузия
Десятки тысяч жителей провинции Гуандун на юге Китая были эвакуированы в результате сильного наводнения. Смотрите в фотоленте Sputnik разрушительные... 27.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-27T10:52+0400
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Сильнейшие ливни обрушились в последние дни на провинцию Гуандун, в результате чего реки вышли из берегов и вода подтопила прибрежные города. Первые этажи в некоторых зданиях были почти полностью затоплены, часть домов обрушилась.Последствия наводнения устраняют полиция, военные и экстренные службы, им помогают местные жители.
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фото, мультимедиа, фотоленты, в мире, китай, происшествия, наводнение
фото, мультимедиа, фотоленты, в мире, китай, происшествия, наводнение
Последствия сильнейшего за последние 50 лет наводнения в Китае 10:52 27.04.2024 (обновлено: 10:53 28.04.2024)
Десятки тысяч жителей провинции Гуандун на юге Китая были эвакуированы в результате сильного наводнения. Смотрите в фотоленте Sputnik разрушительные последствия, обрушившейся на страну стихии
Сильнейшие ливни обрушились в последние дни на провинцию Гуандун, в результате чего реки вышли из берегов и вода подтопила прибрежные города. Первые этажи в некоторых зданиях были почти полностью затоплены, часть домов обрушилась.
Последствия наводнения устраняют полиция, военные и экстренные службы, им помогают местные жители.
© AFP 2024 / Hector Retamal
Проливные дожди затопили территорию в деревне Шатан в Цинъюань.
Проливные дожди затопили территорию в деревне Шатан в Цинъюань.
© AFP 2024 / Stringer
Затопленный после проливных дождей остров в Цинъюань на юге Китая.
Затопленный после проливных дождей остров в Цинъюань на юге Китая.
© AFP 2024 / Hector Retamal
Последствия наводнения в провинции Гуандун.
Последствия наводнения в провинции Гуандун.
© AFP 2024 / Hector Retamal
Рабочий убирает грязь с дороги после того, как проливные дожди затопили территорию в Цинъюань в северной провинции Гуандун.
Рабочий убирает грязь с дороги после того, как проливные дожди затопили территорию в Цинъюань в северной провинции Гуандун.
© AFP 2024 / Hector Retamal
Рабочие выносят матрас из гостиничного номера после того, как проливные дожди затопили территорию деревни Шатан в Китае.
Рабочие выносят матрас из гостиничного номера после того, как проливные дожди затопили территорию деревни Шатан в Китае.
© AFP 2024 / Hector Retamal
Ресторан, затопленный проливными дождями в Цинъюань.
Ресторан, затопленный проливными дождями в Цинъюань.
© AFP 2024 / Hector Retamal
Последствия наводнения в провинции Гуандун.
Последствия наводнения в провинции Гуандун.
© AFP 2024 / Hector Retamal
Рабочие убирают стол из гостиничного номера после того, как проливные дожди затопили территорию деревни Шатан.
Рабочие убирают стол из гостиничного номера после того, как проливные дожди затопили территорию деревни Шатан.
© AFP 2024 / STR
Последствия наводнения в провинции Гуандун.
Последствия наводнения в провинции Гуандун.
© AFP 2024 / Hector Retamal
Рабочий собирает вещи после того, как проливные дожди затопили территорию в Цинъюань в северной провинции Гуандун в Китае.
Рабочий собирает вещи после того, как проливные дожди затопили территорию в Цинъюань в северной провинции Гуандун в Китае.