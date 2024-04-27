https://sputnik-georgia.ru/20240427/kurs-lari-dollar-287569418.html

Курс лари на субботу – 2,676 GEL/$

Курс лари на субботу – 2,676 GEL/$

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0099 лари по отношению к доллару 27.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-27T09:48+0400

2024-04-27T09:48+0400

2024-04-27T09:48+0400

грузия

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 27 апреля в размере 2,676 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0099 лари по отношению к доллару.

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