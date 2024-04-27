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Протесты в Грузии не повлияют на поток туристов – вице-президент АТОР
Протесты в Грузии не повлияют на поток туристов – вице-президент АТОР
Sputnik Грузия
Ассоциация туроператоров России следит за процессами, которые сейчас происходят в Грузии, но это не станет причиной отмены отпусков в этой стране, считает... 27.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-27T14:19+0400
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Об этом он заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, организованного Мультимедийным пресс-центром Sputnik Грузия."Даже тогда, когда протестная волна была направлена непосредственно на возобновление прямого авиасообщения с Россией, россиян это не остановило. Сейчас же мы наблюдаем, что у вас идет внутренняя политическая борьба, которая к туристам не имеет никакого отношения", – заявил Мурадян.В Грузии вторую неделю проходят акции протеста против законопроекта об "иноагентах".Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты, выступающие против законопроекта, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля митингуют у парламента в Тбилиси. В последнее время акции проводит исключительно молодежь.Не принимать законопроект т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств.Власти Грузии называют непонятной критику Запада, указывая на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, туризм, туризм, туризм в грузии, видео

Протесты в Грузии не повлияют на поток туристов – вице-президент АТОР

14:19 27.04.2024 (обновлено: 14:23 27.04.2024)
© video: Sputnik / Stringer
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Ассоциация туроператоров России следит за процессами, которые сейчас происходят в Грузии, но это не станет причиной отмены отпусков в этой стране, считает вице-президент АТОР Артур Мурадян
Об этом он заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, организованного Мультимедийным пресс-центром Sputnik Грузия.

"Даже тогда, когда протестная волна была направлена непосредственно на возобновление прямого авиасообщения с Россией, россиян это не остановило. Сейчас же мы наблюдаем, что у вас идет внутренняя политическая борьба, которая к туристам не имеет никакого отношения", – заявил Мурадян.

В Грузии вторую неделю проходят акции протеста против законопроекта об "иноагентах".

Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты, выступающие против законопроекта, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля митингуют у парламента в Тбилиси. В последнее время акции проводит исключительно молодежь.

Не принимать законопроект т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств.

Власти Грузии называют непонятной критику Запада, указывая на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.
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