https://sputnik-georgia.ru/20240427/protesty-v-gruzii-ne-povliyayut-na-potok-turistov---vitse-prezident-ator-287574317.html

Протесты в Грузии не повлияют на поток туристов – вице-президент АТОР

Протесты в Грузии не повлияют на поток туристов – вице-президент АТОР

Sputnik Грузия

Ассоциация туроператоров России следит за процессами, которые сейчас происходят в Грузии, но это не станет причиной отмены отпусков в этой стране, считает... 27.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-27T14:19+0400

2024-04-27T14:19+0400

2024-04-27T14:23+0400

пресс-центр sputnik грузия

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

экспертное мнение

туризм

туризм

туризм в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/1b/287574148_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_143709ea5d335edbcb083986fea67bea.jpg

Об этом он заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, организованного Мультимедийным пресс-центром Sputnik Грузия."Даже тогда, когда протестная волна была направлена непосредственно на возобновление прямого авиасообщения с Россией, россиян это не остановило. Сейчас же мы наблюдаем, что у вас идет внутренняя политическая борьба, которая к туристам не имеет никакого отношения", – заявил Мурадян.В Грузии вторую неделю проходят акции протеста против законопроекта об "иноагентах".Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты, выступающие против законопроекта, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля митингуют у парламента в Тбилиси. В последнее время акции проводит исключительно молодежь.Не принимать законопроект т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств.Власти Грузии называют непонятной критику Запада, указывая на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, туризм, туризм, туризм в грузии, видео