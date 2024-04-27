https://sputnik-georgia.ru/20240427/tserkov-derzhit-ruku-na-pulse-natsii--lider-partii-vlasti-gruzii--287576703.html

Церковь держит руку на пульсе нации – лидер партии власти Грузии

Церковь держит руку на пульсе нации – лидер партии власти Грузии

Sputnik Грузия

Патриархия Грузии назвала давлением резолюцию Европарламента 27.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-27T18:51+0400

2024-04-27T18:51+0400

2024-04-27T18:51+0400

политика

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бидзина иванишвили

ираклий гарибашвили

михаил саакашвили

европарламент

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Церковь держит руку на пульсе страны и прекрасно осознает угрозы, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Гарибашвили. Патриархия Грузии назвала давлением резолюцию Европарламента и отметила, что использование здорового активизма и патриотического духа молодого поколения для продвижения конкретных политических интересов и вредных идеологий будет вредным для всех. Как отметила Патриархия, власти Грузии четко декларируют свой политический вектор – стремление в Евросоюз, чего желает большая часть населения. И при этом власти, очевидно, встали на путь защиты традиционных ценностей. При этом политик поприветствовал заявление Патриархии Грузии."Я приветствую это заявление, разделяю его содержание и пафос... Необходимо спокойно и твердо пройти то маленькое испытание, которое сейчас происходит в стране и в целом, в регионе и в мире. Это очень тяжелая ситуация, друзья, ее нельзя локализовать, нельзя свести к какому-то узкопартийному недоразумению. Речь не идет о том, что радикальная оппозиция имеет какую-то повестку дня и противостоит нам по каким-то причинам. Здесь речь идет о спасении или не спасении страны", - сказал Гарибашвили. Он отметил, что, несмотря на то, что Грузия многоконфессиональное государство, ведущей религией остается православное христианство, которое довело до наших дней народ Грузии.Европарламент 25 апреля принял резолюцию, жестко критикующую власти Грузии за законопроект "О прозрачности иностранного влияния". В поправках к резолюции говорится о необходимости пересмотра безвиза с ЕС, введения санкций против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, освобождения экс-президента Михаила Саакашвили и отзыва инициативы о запрете пропаганды ЛГБТ*. Власти Грузии озвучили планы запретить пропаганду ЛГБТ* в конце марта, а уже в начале апреля в парламент поступили два законопроекта. Власти аргументировали свое решение необходимостью защиты семейных ценностей и будущего поколения от ожидаемых непоправимых последствий псевдолиберальной пропаганды. * Экстремистская организация, запрещенная в России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, ираклий гарибашвили, михаил саакашвили, европарламент, грузинская мечта - демократическая грузия