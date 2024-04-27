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В Грузии подсчитали население страны – данные статистики
В Грузии подсчитали население страны – данные статистики
Sputnik Грузия
Средний возраст населения страны – 38 лет. При этом средний возраст мужчин в Грузии – 36 лет, а женщин – 41 27.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-27T09:01+0400
2024-04-27T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. На 1 января 2024 года в Грузии проживало 3 694 600 человек вместе с мигрантами, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". По данным "Сакстата", общая численность населения по сравнению с 1 января 2023 годом сократилась на 1,1 %. Как показали данные, почти половина всего населения Грузии живет в Тбилиси – 1 258 500 тысяч человек. Ситуация в регионах же выглядит следующим образом: По данным Национальной службы статистики, в городах проживает 61% всего населения страны. При этом если в регионе Имерети число городского и число сельского населения практически равны, а в Аджарской автономии число городского населения даже превышает сельское, то в остальных регионах число сельских жителей в разы превышает число городских. В среднем на один квадратный километр в Грузии приходится 65 человек. Однако если в Тбилиси на одном квадратном километре в среднем проживает 2 496 человек, то в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – всего 6 человек. В Аджарии на квадратный километр приходится 125 человек, а в самых густозаселенных регионах Имерети и Квемо Картли – 69 и 68 человек соответственно. Возраст населения Грузии Средний возраст населения страны – 38 лет. При этом средний возраст мужчин в Грузии – 36 лет, а женщин – 41. Средняя же продолжительность жизни в Грузии составляет 75 лет. При этом для мужчин этот показатель составляет 70,6 лет, а для женщин – 79,4 года. Трудоспособным населением с 14 до 64 лет статистики считают 64,3% населения страны. Дети до 14 лет составляют 19,5% общего населения, а пенсионеры старше 65 лет – 16,2%. Среди возрастных групп в Грузии лидируют дети в возрасте от 10 до 14 лет, на втором месте возрастная группа от 35 до 39 лет, третье место же занимает группа от 60 до 64 лет. Лица в возрасте от 19 до 39 лет составляют четверть всего населения страны, как и лица от 40 до 59. Гендерный состав В Грузии число женщин превышает число мужчин – на 1 января в стране проживали 1 774 500 мужчин и 1 920 100 женщин. Согласно подсчетам статистиков на 100 женщин в Грузии приходится 92 мужчины. При этом в возрастной категории до 40 лет мужчин больше, чем женщин.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, демографическая ситуация в грузии, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, общество, демографическая ситуация в грузии, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
В Грузии подсчитали население страны – данные статистики
Средний возраст населения страны – 38 лет. При этом средний возраст мужчин в Грузии – 36 лет, а женщин – 41
ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. На 1 января 2024 года в Грузии проживало 3 694 600 человек вместе с мигрантами, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
По данным "Сакстата", общая численность населения по сравнению с 1 января 2023 годом сократилась на 1,1 %.
Как показали данные, почти половина всего населения Грузии живет в Тбилиси – 1 258 500 тысяч человек.
Ситуация в регионах же выглядит следующим образом:
Имерети – 442 тысячи человек
Квемо Картли – 436 тысяч человек
Аджарская АР – 363,2 тысячи человек
Кахети – 299,9 тысячи человек
Самегрело-Земо Сванети – 287,8 тысячи человек
Шида Картли – 244,1 тысячи человек
Самцхе-Джавахети – 142,1 тысячи человек
Гурия – 101,9 тысячи человек
Мцхета-Мтианети – 92,6 тысячи человек
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 26,2 тысячи человек
По данным Национальной службы статистики, в городах проживает 61% всего населения страны. При этом если в регионе Имерети число городского и число сельского населения практически равны, а в Аджарской автономии число городского населения даже превышает сельское, то в остальных регионах число сельских жителей в разы превышает число городских.
В среднем на один квадратный километр в Грузии приходится 65 человек. Однако если в Тбилиси на одном квадратном километре в среднем проживает 2 496 человек, то в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – всего 6 человек. В Аджарии на квадратный километр приходится 125 человек, а в самых густозаселенных регионах Имерети и Квемо Картли – 69 и 68 человек соответственно.
Средний возраст населения страны – 38 лет. При этом средний возраст мужчин в Грузии – 36 лет, а женщин – 41.
Средняя же продолжительность жизни в Грузии составляет 75 лет. При этом для мужчин этот показатель составляет 70,6 лет, а для женщин – 79,4 года.
Трудоспособным населением с 14 до 64 лет статистики считают 64,3% населения страны. Дети до 14 лет составляют 19,5% общего населения, а пенсионеры старше 65 лет – 16,2%.
Среди возрастных групп в Грузии лидируют дети в возрасте от 10 до 14 лет, на втором месте возрастная группа от 35 до 39 лет, третье место же занимает группа от 60 до 64 лет.
Лица в возрасте от 19 до 39 лет составляют четверть всего населения страны, как и лица от 40 до 59.
В Грузии число женщин превышает число мужчин – на 1 января в стране проживали 1 774 500 мужчин и 1 920 100 женщин.
Согласно подсчетам статистиков на 100 женщин в Грузии приходится 92 мужчины. При этом в возрастной категории до 40 лет мужчин больше, чем женщин.