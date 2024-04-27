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В курортном городе Батуми отмечают День города "Батумоба" – видео

В курортном городе Батуми отмечают День города "Батумоба" – видео

Sputnik Грузия

Черноморский курортный город Батуми празднует День города. "Батумоба" проходит на приморском бульваре, у Летнего театра и Колоннады. С утра проводятся народные... 27.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-27T18:39+0400

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Представлена продукция местных предприятий и компаний в разных сферах. Свою информацию и рекламные стенды на улицах выставили и учебные заведения Аджарии. В рамках праздника состоится большой концерт и награждение почетных жителей Батуми.

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