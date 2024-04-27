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В курортном городе Батуми отмечают День города "Батумоба" – видео
В курортном городе Батуми отмечают День города "Батумоба" – видео
Sputnik Грузия
Черноморский курортный город Батуми празднует День города. "Батумоба" проходит на приморском бульваре, у Летнего театра и Колоннады. С утра проводятся народные... 27.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-27T18:39+0400
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Представлена продукция местных предприятий и компаний в разных сферах. Свою информацию и рекламные стенды на улицах выставили и учебные заведения Аджарии. В рамках праздника состоится большой концерт и награждение почетных жителей Батуми.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, батуми, аджария, туризм в грузии, туризм, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, батуми, аджария, туризм в грузии, туризм, видео
В курортном городе Батуми отмечают День города "Батумоба" – видео
18:39 27.04.2024 (обновлено: 18:44 27.04.2024)
Черноморский курортный город Батуми празднует День города. "Батумоба" проходит на приморском бульваре, у Летнего театра и Колоннады. С утра проводятся народные гуляния, выставки-продажи изделий ручной работы.
Представлена продукция местных предприятий и компаний в разных сферах. Свою информацию и рекламные стенды на улицах выставили и учебные заведения Аджарии. В рамках праздника состоится большой концерт и награждение почетных жителей Батуми.