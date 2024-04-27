https://sputnik-georgia.ru/20240427/za-tri-mesyatsa-v-avariyakh-v-gruzii-pogibli-93-cheloveka-287573901.html

За три месяца в авариях в Грузии погибли 93 человека

За три месяца в авариях в Грузии погибли 93 человека

Sputnik Грузия

Наиболее частой причиной аварий было превышение скорости 27.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-27T17:17+0400

2024-04-27T17:17+0400

2024-04-27T17:17+0400

мвд грузии

дтп

грузия

новости

происшествия

общество

автомобили

грузинские дороги, машины и их водители

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/06/249373163_85:0:2915:1592_1920x0_80_0_0_ac77b119a489c8468b7113a683870299.jpg

ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. В первом квартале 2024 года в дорожно-транспортных происшествиях в Грузии погибли 93 человека и пострадали 1 495, говорится в материалах МВД. Из общего числа погибших в период с 1 января по 31 марта трое детей, из которых двое пешеходов. Пострадали в авариях 168 детей. За указанный период в Грузии было совершено 359 наездов на пешеходов, в результате которых погибли 21 и пострадали 370 человек, из которых 48 дети. Наиболее частой причиной аварий в Грузии в первом квартале 2024 года было превышение скорости, на втором месте – игнорирование дорожных знаков, а на третьем – обгон. Основную часть аварий с тяжелым исходом совершают водители на легковых автомобилях и мотоциклах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мвд грузии, дтп, грузия, новости, происшествия, общество, автомобили, грузинские дороги, машины и их водители