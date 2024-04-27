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За три месяца в авариях в Грузии погибли 93 человека
За три месяца в авариях в Грузии погибли 93 человека
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Наиболее частой причиной аварий было превышение скорости 27.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-27T17:17+0400
2024-04-27T17:17+0400
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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. В первом квартале 2024 года в дорожно-транспортных происшествиях в Грузии погибли 93 человека и пострадали 1 495, говорится в материалах МВД. Из общего числа погибших в период с 1 января по 31 марта трое детей, из которых двое пешеходов. Пострадали в авариях 168 детей. За указанный период в Грузии было совершено 359 наездов на пешеходов, в результате которых погибли 21 и пострадали 370 человек, из которых 48 дети. Наиболее частой причиной аварий в Грузии в первом квартале 2024 года было превышение скорости, на втором месте – игнорирование дорожных знаков, а на третьем – обгон. Основную часть аварий с тяжелым исходом совершают водители на легковых автомобилях и мотоциклах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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мвд грузии, дтп, грузия, новости, происшествия, общество, автомобили, грузинские дороги, машины и их водители
мвд грузии, дтп, грузия, новости, происшествия, общество, автомобили, грузинские дороги, машины и их водители
За три месяца в авариях в Грузии погибли 93 человека
Наиболее частой причиной аварий было превышение скорости
ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. В первом квартале 2024 года в дорожно-транспортных происшествиях в Грузии погибли 93 человека и пострадали 1 495, говорится в материалах МВД.
По данным ведомства, всего в Грузии произошло 1 136 аварий с серьезными последствиями, половина которых – в Тбилиси. На втором месте по числу аварий регион Имерети, а на третьем —Аджарская автономная республика.
Из общего числа погибших в период с 1 января по 31 марта трое детей, из которых двое пешеходов. Пострадали в авариях 168 детей. За указанный период в Грузии было совершено 359 наездов на пешеходов, в результате которых погибли 21 и пострадали 370 человек, из которых 48 дети.
Наиболее частой причиной аварий в Грузии в первом квартале 2024 года было превышение скорости, на втором месте – игнорирование дорожных знаков, а на третьем – обгон.
Основную часть аварий с тяжелым исходом совершают водители на легковых автомобилях и мотоциклах.