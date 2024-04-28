https://sputnik-georgia.ru/20240428/aktsiya-protesta-v-tbilisi-mvd-prizvalo-uchastnikov-ne-narushat-zakona-287606172.html

Акция протеста в Тбилиси: МВД призвало участников не нарушать закон

Акция протеста в Тбилиси: МВД призвало участников не нарушать закон

Sputnik Грузия

Любое нарушение закона будет немедленно предотвращено полицией, отметили в МВД 28.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-28T23:32+0400

2024-04-28T23:32+0400

2024-04-29T00:18+0400

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акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

мвд грузии

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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. МВД Грузии призвало организаторов и участников акции против закона "О прозрачности иностранного влияния", собравшихся у здания парламента в Тбилиси, не выходить за рамки разрешенной законом свободы собраний и выражения мнения, а также защищать общественный порядок, говорится в заявлении. Ситуация накалилась после того, как полиция не позволила собравшимся участникам акции установить флаги Грузии и Евросоюза на сцене, которую установили к завтрашнему митингу сторонников правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Любое нарушение закона будет немедленно предотвращено полицией, отметили в МВД. Тысячи противников закона "об иноагентах" собрались в воскресенье вечером на площади Первой Республики. К девяти часам вечера они прошлись маршем к зданию парламента и окружили здание живой цепью. На понедельник, 29 апреля, правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" анонсировала акцию своих сторонников – всенародное собрание у здания парламента Грузии в поддержку закона "О прозрачности иностранного влияния". На акции будет присутствовать почетный председатель и основатель партии Бидзина Иванишвили. Оппозиционные партии и НПО пообещали устроить митинг в парке Ваке параллельно с запланированной правящей партией акцией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, мвд грузии