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Акция у парламента приняла насильственный характер – заявление МВД Грузии
Акция у парламента приняла насильственный характер – заявление МВД Грузии
Sputnik Грузия
Ситуация накалилась после того, как полиция не позволила собравшимся участникам акции установить флаги Грузии и Евросоюза на сцене 28.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-28T23:46+0400
2024-04-28T23:46+0400
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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Акция протеста, проходившая в Тбилиси на проспекте Руставели у здания парламента, приняла насильственный характер, говорится в распространенном МВД заявлении. Ситуация накалилась после того, как полиция не позволила собравшимся участникам акции установить флаги Грузии и Евросоюза на сцене, которую установили к завтрашнему митингу сторонников правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". По информации МВД, для наведения порядка полиция применила специальные средства, установленные законом. МВД еще раз призывало организаторов акции протеста, лидеров политических партий и участников подчиняться законным требованиям правоохранителей и не выходить за рамки установленных законом норм протеста.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, мвд грузии
грузия, новости, политика, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, мвд грузии
Акция у парламента приняла насильственный характер – заявление МВД Грузии
23:46 28.04.2024 (обновлено: 00:22 29.04.2024)
Ситуация накалилась после того, как полиция не позволила собравшимся участникам акции установить флаги Грузии и Евросоюза на сцене
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Акция протеста, проходившая в Тбилиси на проспекте Руставели у здания парламента, приняла насильственный характер, говорится в распространенном МВД заявлении.
Ситуация накалилась после того, как полиция не позволила собравшимся участникам акции установить флаги Грузии и Евросоюза на сцене, которую установили к завтрашнему митингу сторонников правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
"Участники акции словесно и физически противостоят правоохранителям. Несмотря на многочисленные обращения правоохранителей, участники митинга неоднократно пытались прорваться через полицейский кордон", – говорится в заявлении.
По информации МВД, для наведения порядка полиция применила специальные средства, установленные законом.
МВД еще раз призывало организаторов акции протеста, лидеров политических партий и участников подчиняться законным требованиям правоохранителей и не выходить за рамки установленных законом норм протеста.