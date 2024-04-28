https://sputnik-georgia.ru/20240428/aktsiya-u-parlamenta-prinyala-nasilstvennyy-kharakter---zayavlenie-mvd-gruzii-287606439.html

Акция у парламента приняла насильственный характер – заявление МВД Грузии

Акция у парламента приняла насильственный характер – заявление МВД Грузии

Sputnik Грузия

Ситуация накалилась после того, как полиция не позволила собравшимся участникам акции установить флаги Грузии и Евросоюза на сцене 28.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-28T23:46+0400

2024-04-28T23:46+0400

2024-04-29T00:22+0400

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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Акция протеста, проходившая в Тбилиси на проспекте Руставели у здания парламента, приняла насильственный характер, говорится в распространенном МВД заявлении. Ситуация накалилась после того, как полиция не позволила собравшимся участникам акции установить флаги Грузии и Евросоюза на сцене, которую установили к завтрашнему митингу сторонников правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". По информации МВД, для наведения порядка полиция применила специальные средства, установленные законом. МВД еще раз призывало организаторов акции протеста, лидеров политических партий и участников подчиняться законным требованиям правоохранителей и не выходить за рамки установленных законом норм протеста.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, мвд грузии