Байкер-шоу в рамках акции протеста оппозиции в центре Тбилиси – фото
Десятки байкеров, а также курьеры служб доставки приняли участие в акции протеста "Да – Европе!"
Десятки байкеров, а также курьеры служб доставки приняли участие в акции протеста "Да – Европе!"
Акция оппозиции прошла в центре Тбилиси поздно вечером 28 апреля 2024 года.
Акция оппозиции прошла в центре Тбилиси поздно вечером 28 апреля 2024 года.
Участники акции протестовали против принятия в Грузии закона об "иноагентах".
Участники акции протестовали против принятия в Грузии закона об "иноагентах".
Участники акции называют этот закон "российским", хотя власти Грузии не раз заявляли, что аналогичные законы есть в других странах.
Участники акции называют этот закон "российским", хотя власти Грузии не раз заявляли, что аналогичные законы есть в других странах.
Участники импровизированного "байкер-шоу" проехали по проспекту Руставели.
Участники импровизированного "байкер-шоу" проехали по проспекту Руставели.
Так они присоединились к акции оппозиции, которая началась на площади Республики, а затем его участники устроили шествие до парламента по проспекту Руставели.
Так они присоединились к акции оппозиции, которая началась на площади Республики, а затем его участники устроили шествие до парламента по проспекту Руставели.
Множество людей принесли на акцию флаги Евросоюза.
Множество людей принесли на акцию флаги Евросоюза.
Участники акции сделали для байкеров импровизированный коридор, через которые они проезжали под восторженные выкрики собравшихся.
Участники акции сделали для байкеров импровизированный коридор, через которые они проезжали под восторженные выкрики собравшихся.
Акции оппозиции против закона об "иноагентах" проходят уже долгое время в центре Тбилиси.
Акции оппозиции против закона об "иноагентах" проходят уже долгое время в центре Тбилиси.
На будущей неделе закон будет рассматриваться парламентом Грузии во втором чтении.
На будущей неделе закон будет рассматриваться парламентом Грузии во втором чтении.
Тем временем 29 апреля, в понедельник, своих сторонников к парламенту Грузии собирается вывести правящая партия "Грузинская мечта".
Тем временем 29 апреля, в понедельник, своих сторонников к парламенту Грузии собирается вывести правящая партия "Грузинская мечта".
Очередная акция протеста оппозиции 29 апреля тоже состоится, но на этот раз местом ее проведения станет парк Ваке.
Очередная акция протеста оппозиции 29 апреля тоже состоится, но на этот раз местом ее проведения станет парк Ваке.