https://sputnik-georgia.ru/20240428/bayker-shou-v-ramkakh-aktsii-protesta-oppozitsii-v-tsentre-tbilisi---foto-287602340.html

Байкер-шоу в рамках акции протеста оппозиции в центре Тбилиси – фото

Байкер-шоу в рамках акции протеста оппозиции в центре Тбилиси – фото

Sputnik Грузия

Активное участие в акции протеста оппозиции в центре Тбилиси 28 апреля приняли байкеры и курьеры служб доставки. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как это... 28.04.2024, Sputnik Грузия

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Десятки байкеров и курьеры служб доставки приняли участие в акции протеста оппозиции 28 апреля 2024 года в центре Тбилиси против закона об "иноагентах".

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