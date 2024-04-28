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Байкер-шоу в рамках акции протеста оппозиции в центре Тбилиси – фото
Байкер-шоу в рамках акции протеста оппозиции в центре Тбилиси – фото
Sputnik Грузия
Активное участие в акции протеста оппозиции в центре Тбилиси 28 апреля приняли байкеры и курьеры служб доставки. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как это... 28.04.2024, Sputnik Грузия
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Десятки байкеров и курьеры служб доставки приняли участие в акции протеста оппозиции 28 апреля 2024 года в центре Тбилиси против закона об "иноагентах".
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, акции протеста, оппозиция, новости, грузия, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, акции протеста, оппозиция, новости, грузия, фото

Байкер-шоу в рамках акции протеста оппозиции в центре Тбилиси – фото

22:31 28.04.2024 (обновлено: 23:17 28.04.2024)
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Активное участие в акции протеста оппозиции в центре Тбилиси 28 апреля приняли байкеры и курьеры служб доставки. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как это выглядело
Десятки байкеров и курьеры служб доставки приняли участие в акции протеста оппозиции 28 апреля 2024 года в центре Тбилиси против закона об "иноагентах".
© photo: Sputnik / Stringer

Десятки байкеров, а также курьеры служб доставки приняли участие в акции протеста "Да – Европе!"

Десятки байкеров, а также курьеры служб доставки приняли участие в акции протеста &quot;Да – Европе!&quot; - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Десятки байкеров, а также курьеры служб доставки приняли участие в акции протеста "Да – Европе!"

© photo: Sputnik / Stringer

Акция оппозиции прошла в центре Тбилиси поздно вечером 28 апреля 2024 года.

Акция оппозиции прошла в центре Тбилиси поздно вечером 28 апреля 2024 года. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Акция оппозиции прошла в центре Тбилиси поздно вечером 28 апреля 2024 года.

© photo: Sputnik / Stringer

Участники акции протестовали против принятия в Грузии закона об "иноагентах".

Участники акции протестовали против принятия в Грузии закона об &quot;иноагентах&quot;. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Участники акции протестовали против принятия в Грузии закона об "иноагентах".

© photo: Sputnik / Stringer

Участники акции называют этот закон "российским", хотя власти Грузии не раз заявляли, что аналогичные законы есть в других странах.

Участники акции называют этот закон &quot;российским&quot;, хотя власти Грузии не раз заявляли, что аналогичные законы есть в других странах. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Участники акции называют этот закон "российским", хотя власти Грузии не раз заявляли, что аналогичные законы есть в других странах.

© photo: Sputnik / Stringer

Участники импровизированного "байкер-шоу" проехали по проспекту Руставели.

Участники импровизированного &quot;байкер-шоу&quot; проехали по проспекту Руставели. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Участники импровизированного "байкер-шоу" проехали по проспекту Руставели.

© photo: Sputnik / Stringer

Так они присоединились к акции оппозиции, которая началась на площади Республики, а затем его участники устроили шествие до парламента по проспекту Руставели.

Так они присоединились к акции оппозиции, которая началась на площади Республики, а затем его участники устроили шествие до парламента по проспекту Руставели. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

Так они присоединились к акции оппозиции, которая началась на площади Республики, а затем его участники устроили шествие до парламента по проспекту Руставели.

© photo: Sputnik / Stringer

Множество людей принесли на акцию флаги Евросоюза.

Множество людей принесли на акцию флаги Евросоюза. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Множество людей принесли на акцию флаги Евросоюза.

© photo: Sputnik / Stringer

Участники акции сделали для байкеров импровизированный коридор, через которые они проезжали под восторженные выкрики собравшихся.

Участники акции сделали для байкеров импровизированный коридор, через которые они проезжали под восторженные выкрики собравшихся. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Участники акции сделали для байкеров импровизированный коридор, через которые они проезжали под восторженные выкрики собравшихся.

© photo: Sputnik / Stringer

Акции оппозиции против закона об "иноагентах" проходят уже долгое время в центре Тбилиси.

Акции оппозиции против закона об &quot;иноагентах&quot; проходят уже долгое время в центре Тбилиси. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Акции оппозиции против закона об "иноагентах" проходят уже долгое время в центре Тбилиси.

© photo: Sputnik / Stringer

На будущей неделе закон будет рассматриваться парламентом Грузии во втором чтении.

На будущей неделе закон будет рассматриваться парламентом Грузии во втором чтении. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

На будущей неделе закон будет рассматриваться парламентом Грузии во втором чтении.

© photo: Sputnik / Stringer

Тем временем 29 апреля, в понедельник, своих сторонников к парламенту Грузии собирается вывести правящая партия "Грузинская мечта".

Тем временем 29 апреля, в понедельник, своих сторонников к парламенту Грузии собирается вывести правящая партия &quot;Грузинская мечта&quot;. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Тем временем 29 апреля, в понедельник, своих сторонников к парламенту Грузии собирается вывести правящая партия "Грузинская мечта".

© photo: Sputnik / Stringer

Очередная акция протеста оппозиции 29 апреля тоже состоится, но на этот раз местом ее проведения станет парк Ваке.

Очередная акция протеста оппозиции 29 апреля тоже состоится, но на этот раз местом ее проведения станет парк Ваке. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

Очередная акция протеста оппозиции 29 апреля тоже состоится, но на этот раз местом ее проведения станет парк Ваке.

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