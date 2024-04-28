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Борьба с незаконным оборотом оружия в Грузии – полиция задержала шесть человек
Борьба с незаконным оборотом оружия в Грузии – полиция задержала шесть человек
Sputnik Грузия
Задержания произошли в Тбилиси, Самегрело - Земо-Сванети, Имерети и Гурии 28.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-28T18:00+0400
2024-04-28T18:00+0400
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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. МВД Грузии в Тбилиси и регионах страны задержали шесть человек по обвинению в незаконном хранении, приобретении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, еще один человек был уличен в преступлении, сообщила пресс-служба ведомства. Задержания произошли в Тбилиси, Самегрело - Земо-Сванети, Имерети и Гурии. Возраст задержанных от 32 до 60 лет. Некоторые из них были ранее судимы. Преступление предусматривает наказание на срок от трех до семи лет лишения свободы. В результате обыска, проведенного сотрудниками правоохранительных органов, в качестве вещественных доказательств были изъяты пистолеты, автомат, глушитель, запал, револьвер, ручная граната, обоймы, патроны и марихуана. Уголовное дело возбуждено по статьям "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов" и "Незаконное приобретение и хранение наркотических веществ".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, имерети, гурия, мвд грузии
Борьба с незаконным оборотом оружия в Грузии – полиция задержала шесть человек
18:00 28.04.2024 (обновлено: 18:37 28.04.2024)
Задержания произошли в Тбилиси, Самегрело - Земо-Сванети, Имерети и Гурии
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. МВД Грузии в Тбилиси и регионах страны задержали шесть человек по обвинению в незаконном хранении, приобретении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, еще один человек был уличен в преступлении, сообщила пресс-служба ведомства.
Задержания произошли в Тбилиси, Самегрело - Земо-Сванети, Имерети и Гурии. Возраст задержанных от 32 до 60 лет. Некоторые из них были ранее судимы.
Преступление предусматривает наказание на срок от трех до семи лет лишения свободы.
В результате обыска, проведенного сотрудниками правоохранительных органов, в качестве вещественных доказательств были изъяты пистолеты, автомат, глушитель, запал, револьвер, ручная граната, обоймы, патроны и марихуана.
Уголовное дело возбуждено по статьям "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов" и "Незаконное приобретение и хранение наркотических веществ".