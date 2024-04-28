https://sputnik-georgia.ru/20240428/ekonomika-gruzii-opiraetsya-na-ukreplenie-tranzitnogo-potentsiala-strany---glava-minfina-287584173.html

Экономика Грузии опирается на укрепление транзитного потенциала страны – глава Минфина

Экономика Грузии опирается на укрепление транзитного потенциала страны – глава Минфина

Sputnik Грузия

Сегодня в стране реализуются проекты международного значения, целью которых является развитие регионального сотрудничества, заявил министр 28.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-28T15:42+0400

2024-04-28T15:42+0400

2024-04-28T16:13+0400

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министерство финансов грузии

азиатский банк развития (абр)

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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Одним из столпов экономической политики Грузии является укрепление транзитного потенциала страны, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили. Дискуссия прошла в преддверии 57-го ежегодного собрания Азиатского банка развития, которое пройдет в Тбилиси 2-5 мая. По его словам, сегодня в стране реализуются проекты международного значения, целью которых является развитие регионального сотрудничества. "Высокоскоростные автомагистрали, в которые мы с помощью международных финансовых институтов инвестируем миллиарды долларов, а также железные дороги, новые порты и все инфраструктурные проекты служат увеличению транзитного потенциала страны", – подчеркнул глава Минфина. По его словам, все эти проекты являются частью многочисленных инициатив, предполагающих региональное сотрудничество, включая "Средний коридор", "Шелковый путь", от которых Грузия получают немалую выгоду. Как ответил Хуцишвили, флагманским проектом в контексте сотрудничества Грузии и Евросоюза, является подводный черноморский энергокабель. Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу, правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале Грузии с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба. В условиях растущего потребления электроэнергии развитие сектора энергетики в Грузии является приоритетом правительства. В связи с этим разработана схема поддержки возобновляемой энергетики, которая включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тысячи мегаватт в течение трех лет посредством аукциона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, министерство финансов грузии, азиатский банк развития (абр)