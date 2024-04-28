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https://sputnik-georgia.ru/20240428/ekonomika-gruzii-opiraetsya-na-ukreplenie-tranzitnogo-potentsiala-strany---glava-minfina-287584173.html
Экономика Грузии опирается на укрепление транзитного потенциала страны – глава Минфина
Экономика Грузии опирается на укрепление транзитного потенциала страны – глава Минфина
Sputnik Грузия
Сегодня в стране реализуются проекты международного значения, целью которых является развитие регионального сотрудничества, заявил министр 28.04.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Одним из столпов экономической политики Грузии является укрепление транзитного потенциала страны, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили. Дискуссия прошла в преддверии 57-го ежегодного собрания Азиатского банка развития, которое пройдет в Тбилиси 2-5 мая. По его словам, сегодня в стране реализуются проекты международного значения, целью которых является развитие регионального сотрудничества. "Высокоскоростные автомагистрали, в которые мы с помощью международных финансовых институтов инвестируем миллиарды долларов, а также железные дороги, новые порты и все инфраструктурные проекты служат увеличению транзитного потенциала страны", – подчеркнул глава Минфина. По его словам, все эти проекты являются частью многочисленных инициатив, предполагающих региональное сотрудничество, включая "Средний коридор", "Шелковый путь", от которых Грузия получают немалую выгоду. Как ответил Хуцишвили, флагманским проектом в контексте сотрудничества Грузии и Евросоюза, является подводный черноморский энергокабель. Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу, правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале Грузии с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба. В условиях растущего потребления электроэнергии развитие сектора энергетики в Грузии является приоритетом правительства. В связи с этим разработана схема поддержки возобновляемой энергетики, которая включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тысячи мегаватт в течение трех лет посредством аукциона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, министерство финансов грузии, азиатский банк развития (абр)
экономика, грузия, новости, министерство финансов грузии, азиатский банк развития (абр)

Экономика Грузии опирается на укрепление транзитного потенциала страны – глава Минфина

15:42 28.04.2024 (обновлено: 16:13 28.04.2024)
© Ministry of Finance of GeorgiaМинистр финансов Лаша Хуцишвили на 27-й Генеральной Ассамблеи внутриевропейской организации налоговых администраций
Министр финансов Лаша Хуцишвили на 27-й Генеральной Ассамблеи внутриевропейской организации налоговых администраций - Sputnik Грузия, 1920, 28.04.2024
© Ministry of Finance of Georgia
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Сегодня в стране реализуются проекты международного значения, целью которых является развитие регионального сотрудничества, заявил министр
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Одним из столпов экономической политики Грузии является укрепление транзитного потенциала страны, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили.
Дискуссия прошла в преддверии 57-го ежегодного собрания Азиатского банка развития, которое пройдет в Тбилиси 2-5 мая.

"Грузия позиционирует себя как государство на перекрестке Европы и Азии. Поэтому одним из столпов нашей экономической политики является укрепление транзитного потенциала страны", – заявил Хуцишвили на мероприятии, организованном периодическим изданием Азиатского банка развития ADB Insight.

По его словам, сегодня в стране реализуются проекты международного значения, целью которых является развитие регионального сотрудничества.
"Высокоскоростные автомагистрали, в которые мы с помощью международных финансовых институтов инвестируем миллиарды долларов, а также железные дороги, новые порты и все инфраструктурные проекты служат увеличению транзитного потенциала страны", – подчеркнул глава Минфина.
По его словам, все эти проекты являются частью многочисленных инициатив, предполагающих региональное сотрудничество, включая "Средний коридор", "Шелковый путь", от которых Грузия получают немалую выгоду.
Средний коридор – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы. По мнению грузинского правительства, на сегодняшний день "Средний коридор" является наиболее привлекательным и надежным транспортным сообщением между Востоком и Западом, Европой и Азией.
Как ответил Хуцишвили, флагманским проектом в контексте сотрудничества Грузии и Евросоюза, является подводный черноморский энергокабель.
Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу, правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале Грузии с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба.

"Этот проект служит следующей цели: иметь прямую связь с ЕС, и это прекрасная возможность для страны экспортировать возобновляемую энергию в ЕС. Если вы посмотрите на компоненты производства электроэнергии в Грузии, то более 80% являются экологически чистыми и возобновляемыми, и в основном поступают от гидро- и ветряных электростанций", – заявил Хуцишвили.

В условиях растущего потребления электроэнергии развитие сектора энергетики в Грузии является приоритетом правительства. В связи с этим разработана схема поддержки возобновляемой энергетики, которая включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тысячи мегаватт в течение трех лет посредством аукциона.
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