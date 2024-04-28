Экономика Грузии опирается на укрепление транзитного потенциала страны – глава Минфина
15:42 28.04.2024 (обновлено: 16:13 28.04.2024)
© Ministry of Finance of GeorgiaМинистр финансов Лаша Хуцишвили на 27-й Генеральной Ассамблеи внутриевропейской организации налоговых администраций
© Ministry of Finance of Georgia
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Сегодня в стране реализуются проекты международного значения, целью которых является развитие регионального сотрудничества, заявил министр
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Одним из столпов экономической политики Грузии является укрепление транзитного потенциала страны, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили.
Дискуссия прошла в преддверии 57-го ежегодного собрания Азиатского банка развития, которое пройдет в Тбилиси 2-5 мая.
"Грузия позиционирует себя как государство на перекрестке Европы и Азии. Поэтому одним из столпов нашей экономической политики является укрепление транзитного потенциала страны", – заявил Хуцишвили на мероприятии, организованном периодическим изданием Азиатского банка развития ADB Insight.
По его словам, сегодня в стране реализуются проекты международного значения, целью которых является развитие регионального сотрудничества.
"Высокоскоростные автомагистрали, в которые мы с помощью международных финансовых институтов инвестируем миллиарды долларов, а также железные дороги, новые порты и все инфраструктурные проекты служат увеличению транзитного потенциала страны", – подчеркнул глава Минфина.
По его словам, все эти проекты являются частью многочисленных инициатив, предполагающих региональное сотрудничество, включая "Средний коридор", "Шелковый путь", от которых Грузия получают немалую выгоду.
Средний коридор – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы. По мнению грузинского правительства, на сегодняшний день "Средний коридор" является наиболее привлекательным и надежным транспортным сообщением между Востоком и Западом, Европой и Азией.
Как ответил Хуцишвили, флагманским проектом в контексте сотрудничества Грузии и Евросоюза, является подводный черноморский энергокабель.
Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу, правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале Грузии с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба.
"Этот проект служит следующей цели: иметь прямую связь с ЕС, и это прекрасная возможность для страны экспортировать возобновляемую энергию в ЕС. Если вы посмотрите на компоненты производства электроэнергии в Грузии, то более 80% являются экологически чистыми и возобновляемыми, и в основном поступают от гидро- и ветряных электростанций", – заявил Хуцишвили.
В условиях растущего потребления электроэнергии развитие сектора энергетики в Грузии является приоритетом правительства. В связи с этим разработана схема поддержки возобновляемой энергетики, которая включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тысячи мегаватт в течение трех лет посредством аукциона.