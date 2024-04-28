https://sputnik-georgia.ru/20240428/isterika--mdinaradze-o-reaktsii-oppozitsii-na-organizuemuyu-vlastyami-aktsiyu-287585871.html
Истерика – Мдинарадзе о реакции оппозиции на организуемую властями акцию
Истерика – Мдинарадзе о реакции оппозиции на организуемую властями акцию
Sputnik Грузия
В отличие от прошлого года, когда правящая партия отозвала законопроект "об иноагентах", ситуация изменилась и большинство людей уже поняли с чем имеют дело... 28.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-28T20:05+0400
2024-04-28T20:05+0400
2024-04-28T20:05+0400
политика
грузия
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мамука мдинарадзе
европарламент
грузинская мечта - демократическая грузия
законопроект об иноагентах
акция против закона об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Оппозиция находится в абсолютной истерике в связи с завтрашней акцией сторонников правящей партии в поддержку принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", заявил исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе СМИ. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" анонсировала акцию своих сторонников 29 апреля – всенародное собрание у здания парламента Грузии в поддержку закона "О прозрачности иностранного влияния". На акции будет присутствовать почетный председатель и основатель партии Бидзина Иванишвили. Оппозиционные партии и НПО решили устроить митинг в парке Ваке параллельно с запланированной правящей партией акцией. По его словам, в отличие от прошлого года, когда правящая партия отозвала законопроект "об иноагентах", ситуация изменилась и большинство людей уже поняли с чем имеют дело. "Невозможно, чтобы прозрачность была российской, а непрозрачность – европейской. Европе и восприятию европейства больше всего вредят те люди, которые говорят нам из Европарламента и изнутри нашей страны, что если будет прозрачность, то это неевропейски, тогда мы подумаем о санкциях, мы будем против вас", – сказал Мдинарадзе. По словам политика, нет семьи, представитель которой не будет стоять на завтрашней акции, не будет села, поселка, муниципалитета, чей представитель не будет у здания парламента. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом". Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Европарламент 25 апреля принял резолюцию, жестко критикующую власти Грузии за законопроект "О прозрачности иностранного влияния". В поправках к резолюции говорится о необходимости пересмотра безвиза с ЕС, введения санкций против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, освобождения экс-президента Михаила Саакашвили и отзыва инициативы о запрете пропаганды ЛГБТ*. * Экстремистская организация, запрещенная в России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, мамука мдинарадзе, европарламент, грузинская мечта - демократическая грузия, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах
политика, грузия, новости, мамука мдинарадзе, европарламент, грузинская мечта - демократическая грузия, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах
Истерика – Мдинарадзе о реакции оппозиции на организуемую властями акцию
В отличие от прошлого года, когда правящая партия отозвала законопроект "об иноагентах", ситуация изменилась и большинство людей уже поняли с чем имеют дело, считает депутат
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Оппозиция находится в абсолютной истерике в связи с завтрашней акцией сторонников правящей партии в поддержку принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", заявил исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе СМИ.
Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" анонсировала акцию своих сторонников 29 апреля – всенародное собрание у здания парламента Грузии в поддержку закона "О прозрачности иностранного влияния". На акции будет присутствовать почетный председатель и основатель партии Бидзина Иванишвили. Оппозиционные партии и НПО решили устроить митинг в парке Ваке параллельно с запланированной правящей партией акцией.
"То же время, с другой стороны, наблюдается абсолютная истерия. Например, по поводу завтрашнего митинга. Они не могли себе представить, что в этом всенародном собрании примет участие столько людей, и если есть какая-то возможность, то они всеми силами пытаются очернить завтрашний митинг", – заявил Мдинарадзе.
По его словам, в отличие от прошлого года, когда правящая партия отозвала законопроект "об иноагентах", ситуация изменилась и большинство людей уже поняли с чем имеют дело.
"Невозможно, чтобы прозрачность была российской, а непрозрачность – европейской. Европе и восприятию европейства больше всего вредят те люди, которые говорят нам из Европарламента и изнутри нашей страны, что если будет прозрачность, то это неевропейски, тогда мы подумаем о санкциях, мы будем против вас", – сказал Мдинарадзе.
По словам политика, нет семьи, представитель которой не будет стоять на завтрашней акции, не будет села, поселка, муниципалитета, чей представитель не будет у здания парламента.
Кроме того, Мдинарадзе еще раз обратился к госслужащим, чтобы они не приходили на митинг 29 апреля при отсутствии желания или насильно.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом".
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
Европарламент 25 апреля принял резолюцию, жестко критикующую власти Грузии за законопроект "О прозрачности иностранного влияния". В поправках к резолюции говорится о необходимости пересмотра безвиза с ЕС, введения санкций против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, освобождения экс-президента Михаила Саакашвили и отзыва инициативы о запрете пропаганды ЛГБТ*.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.