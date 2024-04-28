https://sputnik-georgia.ru/20240428/la-gazzetta-dello-sport-kvaratskheliya-ne-khochet-prodlevat-kontrakt-s-napoli-287575263.html

La Gazzetta dello Sport: Кварацхелия не хочет продлевать контракт с "Наполи"

La Gazzetta dello Sport: Кварацхелия не хочет продлевать контракт с "Наполи"

Sputnik Грузия

Кварацхелия выступает за "Наполи" с июня 2022 года 28.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-28T14:39+0400

2024-04-28T14:39+0400

2024-04-28T14:39+0400

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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Грузинский вингер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия не хочет продлевать контракт с клубом, поскольку его приглашает "Барселона", сообщает La Gazzetta dello Sport.Как отмечено в издании, после того, как было решено оставить Хави Эрнандеса на посту главного тренера "Барселоны", клубу следует попытаться предложить тренеру конкурентоспособный состав. "Помимо приобретения центрального полузащитника и Бернарду Силвы, в повестке дня "блауграны" также приобретение нового левого нападающего, – пишет газета. — На этой позиции каталонцы хотят купить вингера "Наполи" Хвичу Кварацхелия. Грузинский игрок очень нравится руководству "Барсы", клуб воспринимает его как игрока, способного создать большие угрозы для соперников с левого фланга".По данным La Gazetta dello Sport, агент Хвичи Кварацхелия Мамука Джугели должен встретиться с президентом клуба Аурелио Де Лаурентии, чтобы обсудить условия нового контракта. Кварацхелия выступает за "Наполи" с июня 2022 года. В этом сезоне грузинский футболист отметился десятью голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2027 года. По данным авторитетного немецкого интернет-портала Transfermarkt, стоимость Кварацхелия – 80 млн евро.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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