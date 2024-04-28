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La Gazzetta dello Sport: Кварацхелия не хочет продлевать контракт с "Наполи"
La Gazzetta dello Sport: Кварацхелия не хочет продлевать контракт с "Наполи"
Sputnik Грузия
Кварацхелия выступает за "Наполи" с июня 2022 года 28.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-28T14:39+0400
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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Грузинский вингер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия не хочет продлевать контракт с клубом, поскольку его приглашает "Барселона", сообщает La Gazzetta dello Sport.Как отмечено в издании, после того, как было решено оставить Хави Эрнандеса на посту главного тренера "Барселоны", клубу следует попытаться предложить тренеру конкурентоспособный состав. "Помимо приобретения центрального полузащитника и Бернарду Силвы, в повестке дня "блауграны" также приобретение нового левого нападающего, – пишет газета. — На этой позиции каталонцы хотят купить вингера "Наполи" Хвичу Кварацхелия. Грузинский игрок очень нравится руководству "Барсы", клуб воспринимает его как игрока, способного создать большие угрозы для соперников с левого фланга".По данным La Gazetta dello Sport, агент Хвичи Кварацхелия Мамука Джугели должен встретиться с президентом клуба Аурелио Де Лаурентии, чтобы обсудить условия нового контракта. Кварацхелия выступает за "Наполи" с июня 2022 года. В этом сезоне грузинский футболист отметился десятью голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2027 года. По данным авторитетного немецкого интернет-портала Transfermarkt, стоимость Кварацхелия – 80 млн евро.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, в мире, хвича кварацхелия, футбол
La Gazzetta dello Sport: Кварацхелия не хочет продлевать контракт с "Наполи"
Кварацхелия выступает за "Наполи" с июня 2022 года
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Грузинский вингер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия не хочет продлевать контракт с клубом, поскольку его приглашает "Барселона", сообщает La Gazzetta dello Sport.
"Звезда "Наполи" Хвича Кварацхелия отказывается продлевать контракт с клубом. "Барселона" следит за ситуацией. Грузинская звезда может покинуть клуб после окончания текущего сезона", – пишет Gazzetta dello Sport.
Как отмечено в издании, после того, как было решено оставить Хави Эрнандеса на посту главного тренера "Барселоны", клубу следует попытаться предложить тренеру конкурентоспособный состав.
"Помимо приобретения центрального полузащитника и Бернарду Силвы, в повестке дня "блауграны" также приобретение нового левого нападающего, – пишет газета. — На этой позиции каталонцы хотят купить вингера "Наполи" Хвичу Кварацхелия. Грузинский игрок очень нравится руководству "Барсы", клуб воспринимает его как игрока, способного создать большие угрозы для соперников с левого фланга".
По данным La Gazetta dello Sport, агент Хвичи Кварацхелия Мамука Джугели должен встретиться с президентом клуба Аурелио Де Лаурентии, чтобы обсудить условия нового контракта.
"Наполи" готов увеличить зарплату игрока с 1,5 до 4 млн евро в год, но вингер не желает подписывать новый контракт и ему нравится перспектива перехода в "Барселону". Для каталонцев препятствием может стать финансовое положение, ведь Кварацхелия подписал контракт с "Наполи" до 2027 года", – пишет La Gazzetta dello Sport.
Кварацхелия выступает за "Наполи" с июня 2022 года. В этом сезоне грузинский футболист отметился десятью голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2027 года. По данным авторитетного немецкого интернет-портала Transfermarkt, стоимость Кварацхелия – 80 млн евро.