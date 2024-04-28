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Отношения Грузии с США нужно пересмотреть - Мдинарадзе

Отношения Грузии с США нужно пересмотреть - Мдинарадзе

Sputnik Грузия

Грузия в настоящее время единственная страна на Южном Кавказе, которая является стратегическим партнером как США, так и Китая 28.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-28T22:22+0400

2024-04-28T22:22+0400

2024-04-28T22:22+0400

грузия

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новости

мамука мдинарадзе

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китай

грузинская мечта - демократическая грузия

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Грузия должна пересмотреть отношения с США - должно быть прямое авиасообщение с дружественной страной, свободная торговля и безвизовый режим, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе СМИ. Четырнадцать сенаторов США 26 апреля направили письмо премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе, выразив глубокую обеспокоенность повторным инициированием законопроекта "об иноагентах". Они предупредили премьера, если законопроект станет законом, они будут вынуждены способствовать изменению политики США в отношении Грузии, По словам политика, нужно проанализировать и то, куда идут деньги американского народа в Грузии. "Когда наши герои погибали в борьбе за мир, когда мы сражались плечом к плечу с ними, когда сотни людей были искалечены и ранены, мы внесли свой вклад. Благодаря нашему участию в миссии было сэкономлено несколько миллиардов долларов. Мы тоже что-то делаем. Давайте не будем вывозить их так, чтобы только они нам помогали, а мы, грузины, надеялись на милостыню", - заявил Мдинарадзе. По его словам, ни одна из стран, не входящих в НАТО, не внесла такого большого вклада в поддержку американцев и европейцев, как Грузия. "Мы друзья и от них тоже хотим настоящей дружбы", - подчеркнул Мдинарадзе. Тему о том, что, несмотря на многолетнее стратегическое партнерство, между Грузией и США до сих пор нет соглашения о свободной торговле, прямого авиасообщения, Штаты не отменяли визы, первыми подняли депутаты от партии "Сила народа". Позже эту тему подхватили в "Грузинской мечте", включая премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Грузия в настоящее время единственная страна на Южном Кавказе, которая является стратегическим партнером как США, так и Китая. Грузия и США установили дипломатические отношения в 1992 году. В 2009 году страны подписали хартию о стратегическом партнерстве. Спорный законопроект Акции протеста оппозиционных партий, НПО и их сторонников проходят у парламента Грузии ежедневно, начиная с 15 апреля. Митингующие требуют отозвать законопроект "О прозрачности иностранного влияния", обязывающий финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и раз в год заполнять декларацию. Парламент Грузии 17 апреля в первом чтении принял проект закона "О прозрачности иностранного влияния", отозванный в прошлом году после проведения масштабных акций протеста. Теперь 29 апреля состоится второе – постатейное, рассмотрение проекта на юридическом комитете. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом". Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, мамука мдинарадзе, сша, китай, грузинская мечта - демократическая грузия, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах