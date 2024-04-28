https://sputnik-georgia.ru/20240428/revolyutsii-v-gruzii-ne-byvat--arkhiepiskop-yakov-287584836.html

Революции в Грузии не бывать – архиепископ Яков

Революции в Грузии не бывать – архиепископ Яков

Sputnik Грузия

Собирающиеся на акциях против закона о прозрачности люди хотят, чтобы над небом Тбилиси развивался радужный флаг ЛГБТ*, считает архиепископ 28.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-28T16:48+0400

2024-04-28T16:48+0400

2024-04-28T16:48+0400

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акция против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Грузинский народ никому не позволит устроить в стране революцию, заявил архиепископ Бодбийский Яков, комментируя резолюцию Европаламента по Грузии. Европарламент 25 апреля принял резолюцию, жестко критикующую власти Грузии за законопроект "О прозрачности иностранного влияния". В поправках к резолюции говорится о необходимости пересмотра безвиза с ЕС, введения санкций против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, освобождения экс-президента Михаила Саакашвили и отзыва инициативы о запрете пропаганды ЛГБТ*. По словам священнослужителя, Грузии не нужен ни российский, ни французский, ни закон какой-либо другой страны. "Я хочу, чтобы мы жили в нашей стране так, как хотят того грузины", – сказал архиепископ. По словам священнослужителя, собирающиеся на акциях против закона о прозрачности люди хотят, чтобы над небом Тбилиси развивался радужный флаг ЛГБТ*. Патриархия Грузии назвала давлением резолюцию Европарламента и отметила, что использование здорового активизма и патриотического духа молодого поколения для продвижения конкретных политических интересов и вредных идеологий будет вредным для всех. Власти Грузии озвучили планы запретить пропаганду ЛГБТ* в конце марта, а уже в начале апреля в парламент поступили два законопроекта. Власти аргументировали свое решение необходимостью защиты семейных ценностей и будущего поколения от ожидаемых непоправимых последствий псевдолиберальной пропаганды. * Экстремистская организация, запрещенная в России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, политика, европарламент, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах