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Революции в Грузии не бывать – архиепископ Яков
Революции в Грузии не бывать – архиепископ Яков
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Собирающиеся на акциях против закона о прозрачности люди хотят, чтобы над небом Тбилиси развивался радужный флаг ЛГБТ*, считает архиепископ 28.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-28T16:48+0400
2024-04-28T16:48+0400
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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Грузинский народ никому не позволит устроить в стране революцию, заявил архиепископ Бодбийский Яков, комментируя резолюцию Европаламента по Грузии. Европарламент 25 апреля принял резолюцию, жестко критикующую власти Грузии за законопроект "О прозрачности иностранного влияния". В поправках к резолюции говорится о необходимости пересмотра безвиза с ЕС, введения санкций против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, освобождения экс-президента Михаила Саакашвили и отзыва инициативы о запрете пропаганды ЛГБТ*. По словам священнослужителя, Грузии не нужен ни российский, ни французский, ни закон какой-либо другой страны. "Я хочу, чтобы мы жили в нашей стране так, как хотят того грузины", – сказал архиепископ. По словам священнослужителя, собирающиеся на акциях против закона о прозрачности люди хотят, чтобы над небом Тбилиси развивался радужный флаг ЛГБТ*. Патриархия Грузии назвала давлением резолюцию Европарламента и отметила, что использование здорового активизма и патриотического духа молодого поколения для продвижения конкретных политических интересов и вредных идеологий будет вредным для всех. Власти Грузии озвучили планы запретить пропаганду ЛГБТ* в конце марта, а уже в начале апреля в парламент поступили два законопроекта. Власти аргументировали свое решение необходимостью защиты семейных ценностей и будущего поколения от ожидаемых непоправимых последствий псевдолиберальной пропаганды. * Экстремистская организация, запрещенная в России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, политика, европарламент, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах
грузия, новости, общество, политика, европарламент, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах
Революции в Грузии не бывать – архиепископ Яков
Собирающиеся на акциях против закона о прозрачности люди хотят, чтобы над небом Тбилиси развивался радужный флаг ЛГБТ*, считает архиепископ
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Грузинский народ никому не позволит устроить в стране революцию, заявил архиепископ Бодбийский Яков, комментируя резолюцию Европаламента по Грузии.
Европарламент 25 апреля принял резолюцию, жестко критикующую власти Грузии за законопроект "О прозрачности иностранного влияния". В поправках к резолюции говорится о необходимости пересмотра безвиза с ЕС, введения санкций против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, освобождения экс-президента Михаила Саакашвили и отзыва инициативы о запрете пропаганды ЛГБТ*.
"Хочу сказать о Европарламенте. Это уже третья попытка революции и этому не бывать. Мы, грузины, уже поумнели и больше никому не позволим совершить такое", – заявил архиепископ.
По словам священнослужителя, Грузии не нужен ни российский, ни французский, ни закон какой-либо другой страны.
"Я хочу, чтобы мы жили в нашей стране так, как хотят того грузины", – сказал архиепископ.
По словам священнослужителя, собирающиеся на акциях против закона о прозрачности люди хотят, чтобы над небом Тбилиси развивался радужный флаг ЛГБТ*.
"Никому и никогда это не удастся. Это Грузия. И какие бы сильные страны не были, пусть все учтут это", – сказал архиепископ.
Патриархия Грузии назвала давлением резолюцию Европарламента и отметила, что использование здорового активизма и патриотического духа молодого поколения для продвижения конкретных политических интересов и вредных идеологий будет вредным для всех.
Власти Грузии озвучили планы запретить пропаганду ЛГБТ* в конце марта, а уже в начале апреля в парламент поступили два законопроекта. Власти аргументировали свое решение необходимостью защиты семейных ценностей и будущего поколения от ожидаемых непоправимых последствий псевдолиберальной пропаганды.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.