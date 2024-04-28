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Самые главные нарушения на акциях протеста в Грузии – последние данные
Самые главные нарушения на акциях протеста в Грузии – последние данные
Sputnik Грузия
"Неподчинение требованию сотрудника полиции" и "мелкое хулиганство" – самые распространенные правонарушения в стране 28.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-28T09:01+0400
2024-04-28T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Сотрудники полиции в период с 1 января по 11 апреля 2024 года зафиксировали 725 фактов неподчинения требованиям полиции и 491 факт мелкого хулиганства, говорится в материалах МВД Грузии. Согласно официальным данным МВД, в отчетный период за неподчинение требованию полиции были привлечены 715 человек, из которых 26 женщин. Средний возраст привлеченных к административной ответственности за это правонарушение от 18 до 40 лет. Кроме того, полиция также привлекла 11 несовершеннолетних и четыре человека старше 60 лет. Что касается мелкого хулиганства, то за вышеуказанный период полиция привлекла к административной ответственности 468 человек, из которых 29 женщин. Из всех уличенных в мелком хулиганстве – 10 несовершеннолетних и семь человек старше 60. Наибольшая часть фактов неподчинения требованию полиции и мелкого хулиганства фиксируется в традиционных для Грузии эпицентрах протеста – Тбилиси и Аджарии, а меньше всего – в Гурии и Мцхета-Мтианети.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, гурия, аджария, тбилиси, полиция, мвд грузии, акции, акции протеста
грузия, новости, общество, гурия, аджария, тбилиси, полиция, мвд грузии, акции, акции протеста
Самые главные нарушения на акциях протеста в Грузии – последние данные
"Неподчинение требованию сотрудника полиции" и "мелкое хулиганство" – самые распространенные правонарушения в стране
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Сотрудники полиции в период с 1 января по 11 апреля 2024 года зафиксировали 725 фактов неподчинения требованиям полиции и 491 факт мелкого хулиганства, говорится в материалах МВД Грузии.
"Неподчинение требованию сотрудника полиции" и "мелкое хулиганство" являются самыми распространенными административными правонарушениями в Грузии на акциях. Только с 15 апреля этого года за две недели протестов в Тбилиси по этим статьям Кодекса административных правонарушений были задержаны 26 человек.
Согласно официальным данным МВД, в отчетный период за неподчинение требованию полиции были привлечены 715 человек, из которых 26 женщин. Средний возраст привлеченных к административной ответственности за это правонарушение от 18 до 40 лет.
Кроме того, полиция также привлекла 11 несовершеннолетних и четыре человека старше 60 лет.
Что касается мелкого хулиганства, то за вышеуказанный период полиция привлекла к административной ответственности 468 человек, из которых 29 женщин. Из всех уличенных в мелком хулиганстве – 10 несовершеннолетних и семь человек старше 60.
Наибольшая часть фактов неподчинения требованию полиции и мелкого хулиганства фиксируется в традиционных для Грузии эпицентрах протеста – Тбилиси и Аджарии, а меньше всего – в Гурии и Мцхета-Мтианети.