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Саркофаг для хранения отходов мышьяка будет построен в Грузии

Саркофаг для хранения отходов мышьяка будет построен в Грузии

Sputnik Грузия

Агентство ядерной и радиационной безопасности в этом году получило разрешение на строительство саркофага 28.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-28T19:11+0400

2024-04-28T19:11+0400

2024-04-28T19:11+0400

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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Агентство по ядерной и радиационной безопасности объявило тендер на первый этап строительства саркофага для безопасного обращения с мышьяксодержащими отходами в двух селах Лентехского района (Квемо Сванети), сообщили в пресс-службе Минсельхоз Грузии. На первом этапе будет построена монолитная железобетонная насыпная дамба на реке Корулдаш, а на втором этапе будет проведена очистка загрязненных территорий и строительство саркофага. Постановлением правительства Грузии в 2022 году Агентство ядерной и радиационной безопасности LSI было определено как ведомство, ответственное за систематическое управление и содержание мест захоронения отходов, образующихся в результате переработки мышьяксодержащей руды на территории Лентехского района. В Лентехинском районе на полигонах мышьяксодержащих отходов с прошлого века сложилась сложная экологическая ситуация, которая возникла после закрытия горно-химических предприятий в этом районе в 90-е годы - мышьяксодержащие отходы оставили на открытом воздухе без всякого контроля. Правительство Грузии в последние годы активно начало работать над этой проблемой. При координации Министерства окружающей среды и сельского хозяйства международные и местные эксперты провели исследования и подготовили отчеты. Мышьяк – химический элемент, который входит в подгруппу азота. Это ядовитый и канцерогенный полуметалл. Применяется в промышленности. Непосредственные симптомы острого отравления мышьяком включают рвоту, боли в области живота и диарею. За ними следуют онемение и покалывание в конечностях, мышечные судороги и в самых тяжелых случаях – смерть.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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