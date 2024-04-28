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Сборная Грузии заняла первое место на чемпионате Европы по дзюдо
Сборная Грузии заняла первое место на чемпионате Европы по дзюдо
Sputnik Грузия
Золотые медали в копилку команды принесли Важа Маргвелашвили (66 кг) и Тато Григалашвили (81 кг) 28.04.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Грузинские дзюдоисты на чемпионате Европы в Загребе завоевали две золотые, две серебряные и три бронзовые медали, что позволило сборной показать лучший результат в общекомандном зачете и выйти на первое место. Столица Хорватии с 25-28 апреля принимает чемпионат Европы до дзюдо. В Загреб отправились 15 грузинских – девять мужчин и шесть женщин. Всего на континентальном первенстве принимают участие более 400 дзюдоистов из 47 стран. Золотые медали в копилку команды принесли Важа Маргвелашвили (66 кг) и Тато Григалашвили (81 кг) в первый день соревнований. Серебро завоевали тяжеловесы сборной – Илья Суламанидзе (100 кг) и Гурам Тушишвили (+100 кг). Оба дзюдоиста в финале уступили соперникам из России Матвею Каниковскому и Иналу Тасоеву, выступающим на первенстве в нейтральном статусе. Бронзовые медали на счету Этер Липартелиани (57 кг) и двух олимпийских чемпионов – Лаши Шавдатуашвили (73 кг) и Лаши Бекаури (90 кг). Что касается командных соревнований, то они пройдут 28 апреля. Перед Олимпийскими играми в Париже (26 июля - 11 августа) грузинские дзюдоисты примут участие в еще одном крупном первенстве – чемпионате мира в Абу-Даби, который состоится 19-23 мая. На прошлогоднем чемпионате Европы в Монпелье сборная Грузии завершила турнир с четырьмя серебряными медалями – свои финальные поединки проиграли Тато Григалашвили, Лаша Бекаури, Илья Суламанидзе и Гурам Тушишвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, тато григалашвили, важа маргвелашвили, гурам тушишвили, чемпионат европы по дзюдо
спорт, грузия, новости, тато григалашвили, важа маргвелашвили, гурам тушишвили, чемпионат европы по дзюдо
Сборная Грузии заняла первое место на чемпионате Европы по дзюдо
11:15 28.04.2024 (обновлено: 11:52 28.04.2024)
Золотые медали в копилку команды принесли Важа Маргвелашвили (66 кг) и Тато Григалашвили (81 кг)
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Грузинские дзюдоисты на чемпионате Европы в Загребе завоевали две золотые, две серебряные и три бронзовые медали, что позволило сборной показать лучший результат в общекомандном зачете и выйти на первое место.
Столица Хорватии с 25-28 апреля принимает чемпионат Европы до дзюдо. В Загреб отправились 15 грузинских – девять мужчин и шесть женщин. Всего на континентальном первенстве принимают участие более 400 дзюдоистов из 47 стран.
Золотые медали в копилку команды принесли Важа Маргвелашвили (66 кг) и Тато Григалашвили (81 кг) в первый день соревнований.
Серебро завоевали тяжеловесы сборной – Илья Суламанидзе (100 кг) и Гурам Тушишвили (+100 кг). Оба дзюдоиста в финале уступили соперникам из России Матвею Каниковскому и Иналу Тасоеву, выступающим на первенстве в нейтральном статусе.
Бронзовые медали на счету Этер Липартелиани (57 кг) и двух олимпийских чемпионов – Лаши Шавдатуашвили (73 кг) и Лаши Бекаури (90 кг).
Что касается командных соревнований, то они пройдут 28 апреля.
Перед Олимпийскими играми в Париже (26 июля - 11 августа) грузинские дзюдоисты примут участие в еще одном крупном первенстве – чемпионате мира в Абу-Даби, который состоится 19-23 мая.
На прошлогоднем чемпионате Европы в Монпелье сборная Грузии завершила турнир с четырьмя серебряными медалями – свои финальные поединки проиграли Тато Григалашвили, Лаша Бекаури, Илья Суламанидзе и Гурам Тушишвили.