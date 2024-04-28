https://sputnik-georgia.ru/20240428/sbornaya-gruzii-zayanyalo-pervoe-mesto-na-chempionate-evropy-po-dzyudo-287582424.html

Сборная Грузии заняла первое место на чемпионате Европы по дзюдо

Сборная Грузии заняла первое место на чемпионате Европы по дзюдо

Sputnik Грузия

Золотые медали в копилку команды принесли Важа Маргвелашвили (66 кг) и Тато Григалашвили (81 кг) 28.04.2024, Sputnik Грузия

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гурам тушишвили

чемпионат европы по дзюдо

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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Грузинские дзюдоисты на чемпионате Европы в Загребе завоевали две золотые, две серебряные и три бронзовые медали, что позволило сборной показать лучший результат в общекомандном зачете и выйти на первое место. Столица Хорватии с 25-28 апреля принимает чемпионат Европы до дзюдо. В Загреб отправились 15 грузинских – девять мужчин и шесть женщин. Всего на континентальном первенстве принимают участие более 400 дзюдоистов из 47 стран. Золотые медали в копилку команды принесли Важа Маргвелашвили (66 кг) и Тато Григалашвили (81 кг) в первый день соревнований. Серебро завоевали тяжеловесы сборной – Илья Суламанидзе (100 кг) и Гурам Тушишвили (+100 кг). Оба дзюдоиста в финале уступили соперникам из России Матвею Каниковскому и Иналу Тасоеву, выступающим на первенстве в нейтральном статусе. Бронзовые медали на счету Этер Липартелиани (57 кг) и двух олимпийских чемпионов – Лаши Шавдатуашвили (73 кг) и Лаши Бекаури (90 кг). Что касается командных соревнований, то они пройдут 28 апреля. Перед Олимпийскими играми в Париже (26 июля - 11 августа) грузинские дзюдоисты примут участие в еще одном крупном первенстве – чемпионате мира в Абу-Даби, который состоится 19-23 мая. На прошлогоднем чемпионате Европы в Монпелье сборная Грузии завершила турнир с четырьмя серебряными медалями – свои финальные поединки проиграли Тато Григалашвили, Лаша Бекаури, Илья Суламанидзе и Гурам Тушишвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, тато григалашвили, важа маргвелашвили, гурам тушишвили, чемпионат европы по дзюдо