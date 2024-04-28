https://sputnik-georgia.ru/20240428/v-tbilisi-prokhodit-aktsiya-protiv-zakona-ob-inoagentakh-287604276.html

В Тбилиси проходит акция против закона "об иноагентах"

В Тбилиси проходит акция против закона "об иноагентах"

Sputnik Грузия

Участники акции протеста окружили здание парламента живой цепью с требованием снять резонансный законопроект с голосования 28.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-28T22:59+0400

2024-04-28T22:59+0400

2024-04-28T23:22+0400

грузия

новости

политика

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Тысячи участников акции протеста против закона "О прозрачности иностранного влияния" собрались у здания парламента Грузии, сообщил корреспондент Sputnik Грузия с места событий. Участники акции протеста окружили здание парламента живой цепью с требованием снять резонансный законопроект с голосования. К семи часам вечера участники акции стали собираться на площади Первой Республики. Спустя два часа они двинулись маршем в сторону законодательного органа. На акции протеста много школьников и студентов. У заднего входа в здание парламента мобилизована полиция. На понедельник, 29 апреля, правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" анонсировала акцию своих сторонников – всенародное собрание у здания парламента Грузии в поддержку закона "О прозрачности иностранного влияния". На акции будет присутствовать почетный председатель и основатель партии Бидзина Иванишвили. Оппозиционные партии и НПО пообещали устроить митинг в парке Ваке параллельно с запланированной правящей партией акцией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах