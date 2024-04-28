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В Тбилиси проходит акция против закона "об иноагентах"
В Тбилиси проходит акция против закона "об иноагентах"
Sputnik Грузия
Участники акции протеста окружили здание парламента живой цепью с требованием снять резонансный законопроект с голосования 28.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-28T22:59+0400
2024-04-28T23:22+0400
грузия
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политика
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Тысячи участников акции протеста против закона "О прозрачности иностранного влияния" собрались у здания парламента Грузии, сообщил корреспондент Sputnik Грузия с места событий. Участники акции протеста окружили здание парламента живой цепью с требованием снять резонансный законопроект с голосования. К семи часам вечера участники акции стали собираться на площади Первой Республики. Спустя два часа они двинулись маршем в сторону законодательного органа. На акции протеста много школьников и студентов. У заднего входа в здание парламента мобилизована полиция. На понедельник, 29 апреля, правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" анонсировала акцию своих сторонников – всенародное собрание у здания парламента Грузии в поддержку закона "О прозрачности иностранного влияния". На акции будет присутствовать почетный председатель и основатель партии Бидзина Иванишвили. Оппозиционные партии и НПО пообещали устроить митинг в парке Ваке параллельно с запланированной правящей партией акцией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
грузия, новости, политика, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах

В Тбилиси проходит акция против закона "об иноагентах"

22:59 28.04.2024 (обновлено: 23:22 28.04.2024)
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста оппозиции 28 апреля 2024 года на проспекте Руставели
Акция протеста оппозиции 28 апреля 2024 года на проспекте Руставели - Sputnik Грузия, 1920, 28.04.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Участники акции протеста окружили здание парламента живой цепью с требованием снять резонансный законопроект с голосования
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Тысячи участников акции протеста против закона "О прозрачности иностранного влияния" собрались у здания парламента Грузии, сообщил корреспондент Sputnik Грузия с места событий.
Участники акции протеста окружили здание парламента живой цепью с требованием снять резонансный законопроект с голосования.
© photo: Sputnik / StringerБайкер шоу в рамках акции протеста оппозиции 28 апреля 2024 года
Байкер шоу в рамках акции протеста оппозиции 28 апреля 2024 года - Sputnik Грузия, 1920, 28.04.2024
Байкер шоу в рамках акции протеста оппозиции 28 апреля 2024 года
© photo: Sputnik / Stringer
К семи часам вечера участники акции стали собираться на площади Первой Республики. Спустя два часа они двинулись маршем в сторону законодательного органа.
На акции протеста много школьников и студентов. У заднего входа в здание парламента мобилизована полиция.
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста оппозиции 28 апреля 2024 года на проспекте Руставели
Акция протеста оппозиции 28 апреля 2024 года на проспекте Руставели - Sputnik Грузия, 1920, 28.04.2024
Акция протеста оппозиции 28 апреля 2024 года на проспекте Руставели
© photo: Sputnik / Stringer
На понедельник, 29 апреля, правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" анонсировала акцию своих сторонников – всенародное собрание у здания парламента Грузии в поддержку закона "О прозрачности иностранного влияния". На акции будет присутствовать почетный председатель и основатель партии Бидзина Иванишвили. Оппозиционные партии и НПО пообещали устроить митинг в парке Ваке параллельно с запланированной правящей партией акцией.
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