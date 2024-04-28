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Вербное воскресенье, или Бзоба, празднуют в Грузии
Вербное воскресенье, или Бзоба, празднуют в Грузии
Sputnik Грузия
В Бзоба по традиции во всех храмах Грузии проводят торжественное богослужение 28.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-28T10:03+0400
2024-04-28T10:03+0400
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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. В Грузии верующие 28 апреля празднуют один из главных праздников православной церкви – Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье, который в стране называют Бзоба.Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье – важное событие последних дней земной жизни Спасителя до распятия на Кресте. В христианской традиции этот день считают символом будущего воцарения Бога.В Бзоба по традиции во всех храмах проводят торжественное богослужение и освящают ветки вербы и колхидского самшита (по-грузински – бза). Праздничную службу в кафедральном Соборе Святой Троицы Самеба обычно проводит Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II.Патриархия Грузии уже не один год в преддверии Бзоба призывает население выращивать самшит, внесенный в Красную книгу, самостоятельно, а не уничтожать его. Тем более, что к Вербному воскресенью в саженцевых хозяйствах и рядом с церквями продается достаточное количество специально выведенного растения.Вход Господень в ИерусалимВ Евангелии сказано, что Иисус направился в Иерусалим за шесть дней до Пасхи, после чудесного воскрешения Лазаря.Спаситель въехал в Иерусалим на молодой ослице, а люди встречали Его как царя, расстилали перед Христом свою верхнюю одежду, устилали Его путь пальмовыми ветвями и приветствовали возгласами: "Осанна!"Ликование толпы было вызвано чудом, совершенным накануне Христом. Воскресив Лазаря, Он тем самым доказал свое право называться Божьим Сыном.Однако все те, кто радостно Иисуса встречал в Вербное воскресенье, через несколько дней с криками ярости бросали в Него камни и требовали Его распятия. Поэтому Вербное воскресенье как торжественный и светлый праздник, так грустный и трагичный.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, вербное воскресенье
грузия, новости, общество, вербное воскресенье
Вербное воскресенье, или Бзоба, празднуют в Грузии
10:03 28.04.2024 (обновлено: 10:56 28.04.2024)
В Бзоба по традиции во всех храмах Грузии проводят торжественное богослужение
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. В Грузии верующие 28 апреля празднуют один из главных праздников православной церкви – Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье, который в стране называют Бзоба.
Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье – важное событие последних дней земной жизни Спасителя до распятия на Кресте. В христианской традиции этот день считают символом будущего воцарения Бога.
В Бзоба по традиции во всех храмах проводят торжественное богослужение и освящают ветки вербы и колхидского самшита (по-грузински – бза). Праздничную службу в кафедральном Соборе Святой Троицы Самеба обычно проводит Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II.
Патриархия Грузии уже не один год в преддверии Бзоба призывает население выращивать самшит, внесенный в Красную книгу, самостоятельно, а не уничтожать его. Тем более, что к Вербному воскресенью в саженцевых хозяйствах и рядом с церквями продается достаточное количество специально выведенного растения.
Вход Господень в Иерусалим
В Евангелии сказано, что Иисус направился в Иерусалим за шесть дней до Пасхи, после чудесного воскрешения Лазаря.
Спаситель въехал в Иерусалим на молодой ослице, а люди встречали Его как царя, расстилали перед Христом свою верхнюю одежду, устилали Его путь пальмовыми ветвями и приветствовали возгласами: "Осанна!"
Ликование толпы было вызвано чудом, совершенным накануне Христом. Воскресив Лазаря, Он тем самым доказал свое право называться Божьим Сыном.
Однако все те, кто радостно Иисуса встречал в Вербное воскресенье, через несколько дней с криками ярости бросали в Него камни и требовали Его распятия. Поэтому Вербное воскресенье как торжественный и светлый праздник, так грустный и трагичный.