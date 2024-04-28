https://sputnik-georgia.ru/20240428/vremya-ch-armiya-rossii-prorvala-front-poteri-vsu-pod-rabotino-i-glavnaya-ugroza-ot-atacms-287579982.html

Время Ч: армия России прорвала фронт, потери ВСУ под Работино и главная угроза от ATACMS

Время Ч: армия России прорвала фронт, потери ВСУ под Работино и главная угроза от ATACMS

Sputnik Грузия

Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч" 28.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-28T10:14+0400

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Зачем ВСУ сжигают резервы под Работино? Смогут ли американские ракеты ATACMS изменить ситуацию на поле боя? Как армия России прорвала оборону ВСУ? Почему американская помощь Украине на самом деле сильно меньше, чем объявили в США? На все эти вопросы в новом выпуске "Время Ч" отвечает военный эксперт Александр Хроленко.

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