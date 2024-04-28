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Время Ч: армия России прорвала фронт, потери ВСУ под Работино и главная угроза от ATACMS
Время Ч: армия России прорвала фронт, потери ВСУ под Работино и главная угроза от ATACMS
Sputnik Грузия
Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч" 28.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-28T10:14+0400
2024-04-28T10:14+0400
2024-04-28T10:14+0400
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Зачем ВСУ сжигают резервы под Работино? Смогут ли американские ракеты ATACMS изменить ситуацию на поле боя? Как армия России прорвала оборону ВСУ? Почему американская помощь Украине на самом деле сильно меньше, чем объявили в США? На все эти вопросы в новом выпуске "Время Ч" отвечает военный эксперт Александр Хроленко.
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MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, россия, украина, сша, в мире, видео
мультимедиа, видео, россия, украина, сша, в мире, видео
Время Ч: армия России прорвала фронт, потери ВСУ под Работино и главная угроза от ATACMS
Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч"
Зачем ВСУ сжигают резервы под Работино? Смогут ли американские ракеты ATACMS изменить ситуацию на поле боя?
Как армия России прорвала оборону ВСУ? Почему американская помощь Украине на самом деле сильно меньше, чем объявили в США?
На все эти вопросы в новом выпуске "Время Ч" отвечает военный эксперт Александр Хроленко.